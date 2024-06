Onde assistir a Fluminense x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Fla-Flu será disputado neste domingo (23), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão, com seis pontos, o Fluminense entra em campo pressionado pela vitória após cinco derrotas e dois empates nos últimos sete jogos disputados. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá os retornos de Guga, Felipe Melo e Paulo Henrique, que cumpriram suspensão na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0.

Do outro lado, o Flamengo está na briga pela liderança do Brasileirão. Com 21 pontos, o Rubro-Negro chega embalado com quatro vitórias e dois empates nos últimos sete jogos disputados no torneio nacional.

"O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Podemos colocar dessa forma também. Depende do recorte. Mas é um grande clássico", afirmou o técnico Tite.

Em 450 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 164 vitórias, contra 141 do Fluminense, além de 145 empates. No último encontro válido pela semifinal do Cariocão 2024, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no agregado.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Douglas Costa, John Kennedy e Cano.

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Allan (Léo Oritz), Gerson e Lorran; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Desfalques

Fluminense

André e Lelê seguem no DM.

Flamengo

Everton Cebolinha está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 23 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Rafel Rodrigo Klein (árbitro), Rafael da Silva Alves e Maira Mastella (assistentes), João Vitor Gobi (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)