Marc Guiu: o jovem talento que Bayern e Chelsea querem tirar do Barcelona

O jovem de 18 anos marcou seu primeiro gol pelo Barça apenas 23 segundos depois de sair do banco - e já pode ser transferido nesta janela

O jornal espanhol Sport o chamou de "um atacante das sombras". Um ex-treinador admitiu que ele era "imparável quando tinha espaço". Mas foi em outubro de 2023 que Marc Guiu se tornou um herói do Barcelona - e da noite para o dia. Um jovem de 17 anos salvava um resultado para o Barcelona e passava a ser cotado como uma joia do futuro da equipe.

Guiu não perdeu tempo para se apresentar ao mundo naquela noite, contra o Athletic Bilbao. Demorou apenas 23 segundos, para ser exato. Se Ferrán Torres e João Félix falharam, ele teve sucesso, avançando por trás da defesa dos visitantes, dando um toque na bola e acertando uma finalização na perna de Unai Simón, antes da bola morrer no fundo do gol.

Foi um gol que demonstrou tudo o que Guiu representa. Um jogador diferente dos atacantes modernos na Espanha, do tipo que o futebol espanhol raramente produz. Guiu é forte, rápido e direto, um número 9 fisicamente dotado e implacável, diferentemente daquele atacante de ligação ou de um falso nove. Em vez disso, Guiu é um potencial goleador decisivo - algo que ele mostrou logo em sua estreia pelo Barça.

No entanto, as chances de ele ter seu futuro na Catalunha agora parecem muito menores, após surgirem nos últimos dias notícias de que o Bayern de Munique e, em particular, o Chelsea prometem ir pesado em busca da contratação do atacante espanhol, que tem uma cláusula de rescisão fixada em apenas €6 milhões.

Com isso em mente, a GOAL conta a história do camisa 9 e explica o porquê de ele ser considerado um atleta de tanto potencial - e que agora pode deixar o Barcelona por muito pouco...

