كأس فرنسا
نظرة عامة على كأس فرنسا
كأس فرنسا، المباريات والنتائج
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الثلاثاء، 3 مارس
الأربعاء، 4 مارس
الاثنين، 20 أبريل
الثلاثاء، 21 أبريل
الخميس، 21 مايو
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern Munich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Moenchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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