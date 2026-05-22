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كأس فرنسا

نظرة عامة على كأس فرنسا

FBL-FRA-CUP-MARSEILLE-TOULOUSE

📽️ | ركلة جزاء سيئة من نوانيري تقضي على آمال مرسيليا في الكأس

عاش إيثان نوانيري أمسية كابوسية في ملعب فيلودروم، حيث تسبب إخفاقه في تسديد ركلة جزاء حاسمة في خروج مرسيليا من كأس فرنسا. اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والمستعار حاليًا من أرسنال، سدد ركلة الجزاء فوق العارضة ليمنح تولوز الفوز 4-3 في ركلات الترجيح في مباراة ربع النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء.

إيثان نوانيريمارسيليا
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كأس فرنسا، المباريات والنتائج

الثلاثاء، 3 مارس
لوريان badge
لوريان
لوريان
0
نيس badge
نيس
نيس
0
انتهت
ضربة جزاء 5 - 6
مارسيليا badge
مارسيليا
مارسيليا
2
تولوز badge
تولوز
تولوز
2
انتهت
ضربة جزاء 3 - 4
الأربعاء، 4 مارس
ليون badge
ليون
ليون
2
لانس badge
لانس
لانس
2
انتهت
ضربة جزاء 4 - 5
الاثنين، 20 أبريل
لانس badge
لانس
لانس
4
تولوز badge
تولوز
تولوز
1
انتهت
الثلاثاء، 21 أبريل
ستراسبورج badge
ستراسبورج
ستراسبورج
0
نيس badge
نيس
نيس
2
انتهت
الخميس، 21 مايو
لانس badge
لانس
لانس
3
نيس badge
نيس
نيس
1
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern Munich crestBayern Munich00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Moenchengladbach crestBorussia Moenchengladbach00000000
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