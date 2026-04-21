إنجاز سعودي فريد: سعود عبدالحميد يكتب التاريخ مع لانس بكأس فرنسا.. وعرش أشرف حكيمي في خطر

في قلب مدينة لانس التي تعشق كرة القدم؛ استطاع الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد أن يفرض اسمه، كأحد أبرز رهانات الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

"جوهرة جدة" الذي بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد، قبل الذهاب إلى عملاق الرياض الهلال ثم روما الإيطالي؛ وجد نفسه مع لانس في الموسم الحالي، وأصبح قطعة لا غنى عنها في التشكيل الأساسي للفريق.

وبعد أن لعب سعود دورًا مهمًا، في إيصال لانس إلى "وصافة" الدوري الفرنسي 2025-2026؛ ها هو يقوده إلى نهائي الكأس، بشكلٍ رسمي.

لانس تأهل إلى نهائي كأس فرنسا للموسم الحالي؛ بعد فوزه (4-1) على نادي تولوز في "المربع الذهبي"، مساء اليوم الثلاثاء.

رباعية لانس جاءت عن طريق "فلوريان توفان، آلان سانت ماكسيمين، ماتيو أودول وأدريان توماسون"، في الدقائق 9 و18 و35 و74 تواليًا؛ بينما أحرز تولوز هدفه الوحيد في المباراة، بواسطة سانتياجو هيدالجو في الدقيقة 21.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور سعود عبدالحميد في مباراة لانس وتولوز.