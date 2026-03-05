ترجمه
فيديو: إحراج لإيثان نوانيري، لاعب أرسنال المعار، بعد أن أضاع ركلة جزاء حاسمة أطاحت بمرسيليا من مسابقة الكأس
حسرة في ملعب فيلودروم
اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، الذي انضم إلى عملاق الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير، تم إشراكه كبديل في الشوط الثاني من قبل المدرب حبيب بيي لتنشيط هجوم الفريق في سعيه لتحقيق هدف الفوز.
على الرغم من إظهاره لمهاراته الفنية وتسديده الكرة في العارضة في الدقيقة 67، انتهت الليلة بخيبة أمل لخريج أكاديمية هيل إند. انتهت مباراة ربع النهائي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 2-2.
وقد تم تكليف نوانيري بشكل مفاجئ بتسديد الركلة الخامسة والأخيرة، وهو لحظة حملت وزناً كبيراً بالنسبة للاعب شاب مثله. لكن المراهق فقد رباطة جأشه، وسدد الكرة فوق العارضة ليؤكد هزيمة أصحاب الأرض بنتيجة 4-3.
شاهد المقطع
بيي يدافع عن قرار ركلة الجزاء التي حصل عليها نوانيري
على الرغم من رد الفعل العنيف، تمسك مدرب مرسيليا بيي بقراره بإدراج نوانيري في ترتيب ركلات الترجيح. عندما سُئل عن التسلسل الهرمي بعد المباراة، أصر بيي على أنه يقدر "شخصية اللاعب الذي يقرر المجازفة" بدلاً من التهرب من اللحظة.
"هذه قصة أخرى. لن أخوض في نقاش طويل حول هذا الموضوع لأن ما يعجبني هو شخصية اللاعب الذي يقرر المجازفة. عندما ناقشنا الأمر، كنا واضحين جدًا بشأن ترتيب التسديد"، قال بيي بعد المباراة.
"لذا، قرروا المجازفة، وأنا أحترم هذه الشخصية. ثم هناك قصة المباراة. لسوء حظ ليو وإيثان، فقد أخطأوا. هما الأكثر تأثرًا الليلة، لكن هذا هو الحال. من المؤسف أن هذه المهارة الفنية، في تلك اللحظة من المباراة وفي تلك اللحظة من تلك السلسلة، لم يتم إتقانها ببساطة".
- AFP
فترة الإعارة الصعبة لنوانيري
تعد هذه الضربة المهدرة أدنى نقطة في مسيرة نوانيري المضطربة في فرنسا. على الرغم من بدايته الرائعة بتسجيله هدفًا في أول مباراة له ضد لينس، إلا أن رحيل المدرب روبرتو دي زيربي أدى إلى تقلص وقت لعب الإنجليزي بشكل كبير في ظل النظام الجديد. مع خروج مرسيليا الآن من الكأس المحلية والمسابقات الأوروبية، قد تصبح فرص نوانيري لاكتساب خبرة كبيرة نادرة.
ومع ذلك، سيحاول اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا العودة بقوة والقتال من أجل مكان في التشكيلة الأساسية، حيث يسعى مرسيليا للانتقام عند عودته إلى الدوري الفرنسي ضد تولوز يوم السبت. يحتل فريق بيي حاليًا المركز الرابع في الجدول برصيد 43 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطتين عن ليون الذي يحتل المركز الثالث.