جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وكأس فرنسا ودوري ابطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية"، ومشاهدة كأس إيطاليا على MBC شاهد وكأس ألمانيا عبر أبو ظبي الرياضية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 "22-04-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - أتلتيكو مدريد 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 6 جواد بدة ريال سوسييداد - خيتافي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 8 عبدالله الغامدي برشلونة - سيلتا فيجو 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيرنلي - مانشستر سيتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 عامر الخوذيري بورنموث - ليدز يونايتد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 4 نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - نانت 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس

دوري أبطال آسيا "2" - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة النصر - الأهلي 19:00 السعودية وقطر، 20:00 الإمارات الكأس 5 beIN Sports 2

كأس إيطاليا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتالانتا - لاتسيو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات MBC شاهد محمد أبو كبده

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة باير ليفركوزن - بايرن ميونخ 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1

كأس فرنسا - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ستراسبورج - نيس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 3 (مجموعة التتويج)

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المصري - إنبي 17:00 مصر، 18:05 السعودية ON Sport 1 محمد الشاذلي سموحة - سيراميكا كليوباترا 20:00 مصر، 21:05 السعودية ON Sport MAX محمد الكواليني

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 30