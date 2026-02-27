Goal.com
تصنيفات القوة في جائزة الكرة الذهبية 2026: هاري كين لا يزال في الصدارة، بينما يعود إرلينغ هالاند إلى أفضل مستوياته، وينجح فينيسيوس جونيور في ترك بصمته مع ريال مدريد

مع اختفاء الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من المشهد، لم تكن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية مفتوحة إلى هذا الحد منذ 20 عامًا، حيث يبدأ عدد لا يحصى من اللاعبين كل موسم معتقدين أن لديهم فرصة للفوز بأهم جائزة فردية في كرة القدم. خرج أوسمان ديمبيلي من مسيرة مهنية مليئة بالتقلبات ليفوز بالكرة الذهبية في عام 2025، وكان من بين مجموعة كبيرة من المتنافسين مع بدء سباق عام 2026.

حصل ديمبيلي على الجائزة بفضل أدائه الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بكأس أوروبا لأول مرة، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في منافسة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسوا أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية ستؤخذ في الاعتبار أيضًا، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط في أنديتهم، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو سباق ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كفائز محتمل إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع انتهاء النصف الأول من الموسم الأوروبي وبدء مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، تواصل GOAL تتبع الفائزين المحتملين بالكرة الذهبية خلال الأسابيع والأشهر القادمة:

التحديث السابق: 30 يناير 2026.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    15مارتن زوبيميندي (أرسنال) 🆕

    في 2025-26: سبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة.

    أثبت رودري في عام 2024 أن لاعب خط الوسط العميق الذي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة الصيف يمكنه الفوز بجائزة الكرة الذهبية، والآن يسعى مارتن زوبيميندي إلى اتباع خطى زملائه في المنتخب الإسباني. بالطبع، لم يتم ضمان أي من اللقبين لزوبيميندي بعد، ولكن مع وجود أرسنال أيضًا بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، يمكنه أن يقدم موسمًا أكثر تميزًا مما قدمه رودري قبل عامين.

    كان زوبيمندي أحد أفضل صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ومع عدم وجود مهاجم بارز أو لاعب مبدع في فريق ميكيل أرتيتا يمكنه السعي وراء الألقاب الفردية، يمكن للاعب ريال سوسيداد السابق أن يبرز كمرشح رئيسي خلال الأشهر الأخيرة من الموسم.

    • إعلان
  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14بيدري (برشلونة) 🆕

    في 2025-26: أربعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لا يزال بيدري أحد أفضل لاعبي خط الوسط في اللعبة على الرغم من أنه لم يتجاوز 23 عامًا، حيث لا يستطيع برشلونة أن يقدم أفضل أداء له إلا عندما يكون نجمه في وسط الملعب متاحًا. لم يكن هذا هو الحال دائمًا هذا الموسم، حيث عادت الإصابات لتعصف ببيدري مرة أخرى، ولكن عندما كان لائقًا بدنيًا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من اللاعبين الأفضل منه في الدوري الإسباني.

    فريق هانسي فليك يسير حاليًا على الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه المحلي، بينما يظل من بين المتنافسين على لقب دوري أبطال أوروبا، وسيكون بيدري أيضًا عضوًا رئيسيًا في منتخب إسبانيا في سعيه للفوز بكأس العالم. طالما ظل بعيدًا عن غرفة العلاج، فمن المؤكد أنه سيحصل على ترشيح آخر لجائزة الكرة الذهبية.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13كريستيانو رونالدو (النصر) 🆕

    في 2025-26: 27 هدفًا، وأربع تمريرات حاسمة.

    لم يفز سوى رجل واحد، هو السير ستانلي ماثيوز، بجائزة الكرة الذهبية وهو في سن 40 عامًا أو أكثر، وقد يبدو انضمام رونالدو إلى هذا النادي الحصري أمرًا بعيد المنال بالنسبة لأولئك الذين يركزون على كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، يواصل رونالدو تسجيل الأهداف في السعودية، وقد ينجح أخيرًا في الفوز بأول لقب له في الشرق الأوسط هذا الموسم. بعد تراجع في منتصف الموسم، عاد النصر إلى صدارة جدول الدوري المحترفين، بينما يعتبر رونالدو وزملاؤه المرشحين الأقوى للفوز بدوري أبطال آسيا 2 (المكافئ الآسيوي لدوري أوروبا).

    بعد أن منحت الفيفا الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية مهلة حتى يتمكن من اللعب في كأس العالم منذ البداية، سيقود رونالدو مرة أخرى هجوم منتخب البرتغال الذي سيتطلع إلى الفوز بعد فوزه بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. إذا حقق رونالدو النجاح على مستوى الأندية والمنتخبات الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد لا يتمكن أحد من حرمانه من الفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى.

  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    12رافينها (برشلونة) ⬇️

    في 2025-26: 13 هدفًا، خمس تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان احتلال رافينها المركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية 2025 أمراً مخزياً بالنظر إلى الأرقام الهجومية المذهلة التي سجلها مع برشلونة. وكان لهم حق في ذلك، ويبدو أن البرازيلي حريص على العودة إلى المنافسة بعد تخلصه من مشكلة في أوتار الركبة أعاقت تقدمه خلال الأشهر الأولى من الموسم.

    كان أداءه الحاسم في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد تتويجًا لعودة رافينها إلى مستواه المعهود، ويبدو أنه مستعد الآن لإظهار قوته الهجومية في إسبانيا وأوروبا خلال النصف الثاني من الموسم. سيكون أيضًا أحد قادة المنتخب البرازيلي في كأس العالم، حيث أظهر المنتخب البرازيلي تحسنًا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    11غابرييل ماغالهايس (أرسنال) 🆕

    في 2025-26: أربعة أهداف، أربع تمريرات حاسمة، 19 مباراة دون استقبال أهداف.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال المعاصر أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز اللاعب البرازيلي الدولي كأحد أخطر الأسلحة في الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن أسلوبه البدني في الدفاع نادراً ما كان رائجاً في العقدين الماضيين كما هو الحال الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال رائعًا كما كان دائمًا، إلا أن غابرييل يجب أن يُعتبر الآن الأهم بين ثنائي قلب دفاع أرسنال، وإذا استمر في تسجيل الأهداف المهمة في المباريات الحاسمة مع الحفاظ على شباك فريقه نظيفة، فإن أداءً قويًا مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم سيكون كافيًا لتأكيد مكانه بين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    10ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ↔️

    في 2025-26: 22 هدفًا و19 تمريرة حاسمة. فاز بكأس MLS.

    لم يستطع، أليس كذلك؟ كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية قد ولت، ولكن بعد أن قاد إنتر ميامي إلى أول كأس MLS في تاريخه، ومع بقاء الأرجنتين من بين المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يعود الفائز ثماني مرات إلى السباق على الكرة الذهبية في الصيف.

    أثبت ميسي أنه لاعب من طراز خاص في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في التصفيات وحدها، ومن المؤكد أن هذا النجاح على مستوى النادي سيؤخذ في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية في عام 2026. على الرغم من كل المواهب المحيطة به، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يعتبره الآن وطنه سيُنسب إليه مرة أخرى إلى حد كبير.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    9ديكلان رايس (أرسنال) ⬇️

    في 2025-26: خمسة أهداف و 12 تمريرة حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس عن نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بفضل أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين، يزداد لاعب أرسنال قوةً. أصبح رايس الآن أحد أهم لاعبي الغانرز في سعيهم ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضاً للفوز بأول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزهم في جميع مبارياتهم الثماني في مرحلة المجموعات في أوروبا.

    بفضل انطلاقاته القوية ومساهماته الدفاعية وتسديداته من الكرات الثابتة، نادرًا ما يغيب رايس عن المباريات، كما أنه لاعب أساسي في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، الذي يبدو قادرًا على إنهاء 60 عامًا من المعاناة بالفوز بكأس العالم 2026.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    8فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 🆕

    في 2025-26: 14 هدفًا و12 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائسًا فيما يتعلق بأدائه مع ريال مدريد، حيث سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني على مدار العام، في الوقت الذي فشلت فيه جولته الانتقامية للفوز بالكرة الذهبية. ومع ذلك، وكما يقول المثل القديم، فإن المستوى المؤقت ولكن المستوى الدائم هو الأهم، وقد أظهر فينيسيوس أنه لا يزال قادرًا على إثبات أنه لاعب حاسم خلال سلسلة انتصاراته في بداية عام 2026.

    سيتعين على اللاعب الموهوب السابق في فلامنغو أن يظل في أفضل حالاته لمساعدة بيرنابيو في الفوز بالألقاب، في حين أن سجله السيئ مع البرازيل يحتاج إلى تحسين ماسًا قبل انطلاق كأس العالم. ولكن إذا تمكن من تحقيق هذه الأهداف، فقد يعود فينيسيوس إلى السباق على الكرة الذهبية مرة أخرى.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    7فيتينا (باريس سان جيرمان) ⬇️

    في 2025-26: ستة أهداف، 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، كأس السوبر الأوروبي وكأس الكونفيدراليات.

    قطع فيتينها شوطًا طويلًا منذ فترة إعارته غير الموفقة إلى ولفرهامبتون قبل خمس سنوات ليصل إلى منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، ويُنظر الآن إلى قائد باريس سان جيرمان من قبل الكثيرين على أنه أفضل لاعب وسط في العالم. بالتأكيد، لقد لعب بهذه الطريقة خلال النصف الأول من الموسم، بل وأضفى المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى لعبه، كما يتضح من ثلاثيته التي سجلها في فوز فريقه على توتنهام في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

    كما سيكون جزءًا من منتخب البرتغال الصيف المقبل الذي، بعد فوزه بدوري الأمم، لديه إيمان حقيقي بقدرته على الفوز بكأس العالم. إذا حققوا ذلك، فمن المرجح أن يكون فيتينها قد لعب دورًا كبيرًا في ذلك.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    6لويس دياز (بايرن ميونيخ) ⬆️

    في 2025-26: 21 هدفًا و17 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    يمكن أن نغفر لمشجعي ليفربول تساؤلهم عما إذا كان موسمهم سيكون بهذه الفوضى لو لم يتم بيع لويس دياز خلال الصيف. لعب المهاجم المتعدد المواهب دورًا مهمًا في فوز الريدز باللقب في 2024-25، لكن رغبته في خوض تحدٍ جديد دفعت أنفيلد إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونيخ لضم اللاعب الدولي الكولومبي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، بعد أن توصل إلى تفاهم جيد مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني مذهلة، في حين أن هدفيه في الفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كانا من النوع الذي يلفت انتباه مصوتي الكرة الذهبية، حتى لو تضمن ذلك بطاقة حمراء.

    سيشارك دياز في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُعتبر من الفرق المفاجئة، ولديه كل المقومات ليكون منافسًا على الكرة الذهبية.

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    5مايكل أوليز (بايرن ميونيخ) ↔️

    في 2025-26: 15 هدفًا و26 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    كل من توقع أن مايكل أوليز سيواجه صعوبة في الانتقال من كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ كان مخطئًا تمامًا، حيث قدم الجناح أداءً رائعًا على مدار عام تقريبًا مع بطل الدوري الألماني. يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالقدرة على تسجيل الأهداف وتمريرها للآخرين، وقد أصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الألماني، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا.

    ساعدت أداء أوليز مع ناديه في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا على الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز. وبالتالي، قد يكون أحد نجوم كأس العالم القادمة مع أحد المرشحين للفوز باللقب.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    4لامين يامال (برشلونة) ⇄

    في 2025-26: 16 هدفًا و16 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لامين يامال، المرشح المفضل لدى المراهنون مع بداية الموسم، في طريقه ليصبح أول لاعب دون سن 21 عامًا يفوز بجائزة الكرة الذهبية - ولن يحتاج حتى إلى الفوز بها في عام 2026 لتحقيق ذلك! أداء المراهق البارشلوني في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي جعله يبرز في أعين الكثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حصوله على المركز الثاني خلف ديمبيلي في تصويت الكرة الذهبية دليلاً على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أنه بحاجة إلى تقديم المزيد من اللحظات الحاسمة في المباريات الكبرى، في حين أن هناك مخاوف من أن عدد المباريات التي لعبها يامال في سن صغيرة يؤدي إلى زيادة مشاكل الإصابات. في غضون ذلك، يحتاج برشلونة إلى إصلاح نقاط الضعف الدفاعية إذا أراد الفوز بدوري أبطال أوروبا، مما يعني أن يامال قد يحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على أدائه مع إسبانيا في كأس العالم إذا أراد الفوز بالكرة الذهبية.

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3كيليان مبابي (ريال مدريد) ⬇️

    في 2025-26: 43 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة.

    هل هذه هي السنة التي سيحصل فيها كيليان مبابي أخيرًا على جائزة الكرة الذهبية؟ منذ ظهوره كلاعب مراهق في موناكو، تم ترشيح المهاجم للفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل. لكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة المنصة في باريس.

    حتى الآن، لم يكن بإمكانه فعل المزيد ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء هذا الانتظار، حيث حمل مبابي ريال مدريد المتعثر هذا الموسم بعدد من الأهداف الحاسمة. كما أنه احتفظ بأفضل أداء دولي في مسيرته لكأس العالم، لذا نتوقع أن يقطع قائد منتخب فرنسا شوطًا طويلًا في هذا السباق.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    2إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ⬆️

    في 2025-26: 42 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة.

    بعد موسم مخيب للآمال وفقًا لمعاييره العالية، دخل إرلينغ هالاند في "وضع التيرميناتور" لبدء الموسم الحالي، وأصبح مهاجمًا منفردًا لمانشستر سيتي في سعيه لإعادة ترسيخ مكانته كمتحدي في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وبينما كان في طريقه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في أربعة مواسم، لم تستطع الدفاعات إيقاف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا حتى مر بفترة جفاف طويلة في بداية العام الجديد، لكنه يبدو الآن أنه بدأ يخرج من تلك الفترة.

    كانت أرقام هالاند المذهلة مع سيتي ستضعه في قائمة المرشحين للكرة الذهبية على أي حال، لكن فرصه هذه المرة تعززت بفضل تأهل النرويج لأول مرة لكأس العالم منذ 1998، مما يمنح مهاجمها النجم فرصة الظهور في بطولة كبرى لأول مرة. لا يعد المنتخب الاسكندنافي سوى حصان أسود في سباق الفوز في أمريكا الشمالية، ولكن هالاند قد يستغل المسرح العالمي ليضع اللمسة الأخيرة على حملته للفوز بالكرة الذهبية إذا سارت الأمور على ما يرام على مستوى النادي.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURTAFP

    1هاري كين (بايرن ميونيخ) ↔️

    في 2025-26: 48 هدفًا، خمس تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدرون هاري كين حق قدره، ولكن الآن بعد أن تخلص من عبء الألقاب الذي كان يثقل كاهله لسنوات عديدة، يبدو مهاجم بايرن ميونيخ وكأنه رجل في مهمة، مصمم تمامًا على إثبات أنه يستحق التقدير الفردي أيضًا، حيث يواصل تسجيل الأهداف بوتيرة قياسية.

    بالإضافة إلى تسجيله عددًا هائلاً من الأهداف، أظهر كين مهاراته الكروية الشاملة التي أحدثت تأثيرًا مدمرًا على بطل الدوري الألماني، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فسوف يحصد المزيد من الألقاب في نهاية الموسم. في غضون ذلك، يدعو مشجعو إنجلترا ألا يفقد قائدهم قوته مرة أخرى قبل الصيف، حيث أن كين هو مفتاح آمال المنتخب الإنجليزي في إنهاء انتظاره الطويل للفوز بلقب كبير على المستوى الدولي.

