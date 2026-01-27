"فلنخسر كالرجال".. نجم السنغال السابق يكشف كواليس حديثه مع ماني وقت الانسحاب!

جاءت هذه الكشوفات بعد نهائي اتسم بالجدل. فازت السنغال في النهاية باللقب بفوزها 1-0 على المغرب في 18 يناير، لكن المباراة كادت أن تنتهي قبل الأوان. غاضبًا من ركلة جزاء تم منحها لفريق أسود الأطلس في الوقت المحتسب بدل الضائع، أمر المدرب بابي ثياو لاعبيه بمغادرة الملعب. وبينما كان الفريق يتجه إلى غرف تغيير الملابس، سادت حالة من الفوضى في المنطقة الفنية.

تدخل نيانج، الذي كان حاضراً على خط التماس، للتحدث مع ماني، ووصف اللاعب البالغ من العمر 44 عاماً تفاصيل المحادثة على قناة Canal+ Afrique يوم الاثنين. "عندما بدأ اللاعبون في مغادرة الملعب، بدت على وجهه نظرة شك، لم يكن يفهم ما الذي يحدث"، أوضح نيانج رد فعل مهاجم النصر. "في تلك اللحظة، كنت قريبًا من خط التماس. نظر إليّ وقال: 'ماماد، ماذا أفعل؟'".