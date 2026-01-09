أخبار الهلال اليوم | الزعيم يُنهي صفقة مراد هوساوي ومحلي آخر .. وموقف الحربي من ديربي الرياض

يخضع متعب الحربي، لاعب الهلال في مركز الظهير الأيسر، اليوم الجمعة، لفحوصات طبية متقدمة للاطمئنان على موضع الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الخلفية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن التقييمات الأولية جاءت مطمئنة، حيث تشير إلى أن الإصابة خفيفة ولا تستدعي القلق، بانتظار ما ستكشف عنه الفحوصات النهائية لتحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وكان الحربي قد شعر بآلام عضلية خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة فريقه أمام الحزم، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ما دفع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى إشراك ناصر الدوسري بدلًا منه في مركز الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يعود الهلال إلى التدريبات مساء اليوم، تحضيرًا لموقعة ديربي الرياض المرتقبة أمام النصر، المقررة يوم الإثنين المقبل على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 15 من المسابقة.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.