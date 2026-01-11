أخبار النصر اليوم | قرار مفاجئ من جيسوس بشأن مستقبل بينتو، والفراج لرونالدو: تصرف كما بنزيما وإلا!

اتخذ جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل حارس المرمى البرازيلي بينتو، والمرشح للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

المصادر الصحفية أجمعت على قبول النصر عرض جنوى لاستعارة بينتو حتى نهاية الموسم الجاري مع حق شرائه نهائيًا الصيف القادم، وقد وافق اللاعب على العرض الإيطالي رغم أنه أقل ماليًا من نظيره القادم من وست هام الإنجليزي.

وفيما كان من المتوقع رحيل بينتو خلال الساعات القليلة القادمة إلى إيطاليا، قرر جيسوس تأجيل تلك الخطوة حتى نهاية المباراة المصيرية أمام الهلال في دوري روشن السعودي، والتي ستقام مساء غدٍ الإثنين.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت طلب جيسوس بقاء بينتو حتى نهاية ديربي الرياض، مشيرة إلى أن إجراءات رحيله ستتم خلال الـ72 ساعة القادمة.