أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | الإعلان رسميًا عن الصفقة الشتوية الأولى، واعتذار علني لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو
الأهلي يضم ريكاردو ماتيوس رسميًا
أعلن الأهلي تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب ريكاردو ماتيوس رسميًا مساء اليوم الأحد، على أن يُسجل ضمن قائمة المواليد في الفريق الأول.
ونشر حساب النادي الجداوي مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس أعلن خلاله ضم صاحب الـ19 عامًا بعقد يمتد حتى عام 2030.
بدأ ماتيوس مسيرته مع فريق فيروفياريا قبل أن ينتقل للفئات السنية لإنترناسيونال، وقد بدأ مسيرته مع الفريق الأول للنادي البرازيلي العريق عام 2024.
وخاض اللاعب 35 مباراة مع فريقه سجل خلالها 7 أهداف وصنع واحدًا، ومع فريق تحت 20 عامًا لعب 23 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.
ماتيوس كان جزءًا من منتخب البرازيل تحت 20 عامًا المتوج ببطولة أمريكا الجنوبية لنفس الفئة العُمرية، وقد شارك في مباراتين ونجح في الثانية بإحراز هدف وصناعة آخر مما ساهم في الفوز على تشيلي 3-0 والتتويج باللقب.
مدير الأهلي يعتذر علنًا لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
موسم الأهلي في 2025-2026
استهلّ الأهلي السعودي موسمه الرياضي 2025-2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليمنح جماهيره بداية واعدة لموسم مزدحم بالتحديات.
وفي دوري روشن السعودي، يعيش الفريق حالة من التذبذب بين الانتصارات والتعادلات؛ إذ حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات خلال أول 9 جولات، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الفتح بهدفين لهدف في الجولة الـ11 بعد تأجيل الجولة العاشرة.
الفريق استعاد توازنه بالفوز على الفيحاء بهدفين نظيفين في الجولة الـ12، وبعدها حقق الفوز الكبير على النصر في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد بدأ الأهلي مشواره بقلب الطاولة على ناساف الأوزبكي (4-2)، ثم تعادل مع الدحيل (2-2)، قبل أن ينتفض بفوزين متتاليين على الغرافة والسد، ويتعثر مجددًا أمام الشارقة (0-1)، ليعود بقوة بخماسية نظيفة ضد الشرطة العراقي.
كما واصل الفريق حضوره المحلي ببلوغه نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري (1-3).
بقيادة الألماني ماتياس يايسله، يواصل الأهلي البحث عن التوازن بين الطموح المحلي والمجد القاري.