Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الأهلي اليوم | الإعلان رسميًا عن الصفقة الشتوية الأولى، واعتذار علني لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2026

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

0