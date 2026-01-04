أخبار الأهلي اليوم | الإعلان رسميًا عن الصفقة الشتوية الأولى، واعتذار علني لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو

أعلن الأهلي تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب ريكاردو ماتيوس رسميًا مساء اليوم الأحد، على أن يُسجل ضمن قائمة المواليد في الفريق الأول.

ونشر حساب النادي الجداوي مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس أعلن خلاله ضم صاحب الـ19 عامًا بعقد يمتد حتى عام 2030.

بدأ ماتيوس مسيرته مع فريق فيروفياريا قبل أن ينتقل للفئات السنية لإنترناسيونال، وقد بدأ مسيرته مع الفريق الأول للنادي البرازيلي العريق عام 2024.

وخاض اللاعب 35 مباراة مع فريقه سجل خلالها 7 أهداف وصنع واحدًا، ومع فريق تحت 20 عامًا لعب 23 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

ماتيوس كان جزءًا من منتخب البرازيل تحت 20 عامًا المتوج ببطولة أمريكا الجنوبية لنفس الفئة العُمرية، وقد شارك في مباراتين ونجح في الثانية بإحراز هدف وصناعة آخر مما ساهم في الفوز على تشيلي 3-0 والتتويج باللقب.