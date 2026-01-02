بعد خسارة النصر .. الأهلي يسخر من "قفزة كريستيانو رونالدو" وجواو فيليكس يشتبك مع مسؤول كبير في الراقي

وفي هذا السياق.. دخل جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في اشتباكات مع أحد مسؤولي النادي الأهلي، بعد نهاية الكلاسيكو السعودي الكبير.

هذا المسؤول هو البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الحالي للنادي الأهلي؛ حيث حاول فيليكس أن يبتعد عنه في البداية، قبل أن يتصاعد الأمر إلى توجيه بعض الكلمات العنيفة مع الدفع باليد.

ومن غير المعروف سبب الاشتباكات، وهل هو لاحتفاله أمامه أم لا؛ إلا أن الجميع يعلم أن بيدرو باراز كان مديرًا رياضيًا في العملاق البرتغالي بنفيكا، قبل القدوم إلى الأهلي.

وحاول هذا المدير الرياضي إعادة فيليكس إلى بنفيكا، في الميركاتو الصيفي لعام 2025؛ كآخر مهمة له قبل الذهاب إلى الأهلي، لكنه فشل في ذلك.

وسابقًا.. صرح فيليكس أنه كان يتمنى العودة إلى بنفيكا؛ إلا أن الإدارة لم تكن جادة في المفاوضات معه، ما أدى إلى ذهابه للنصر.