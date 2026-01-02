Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد خسارة النصر .. الأهلي يسخر من "قفزة كريستيانو رونالدو" وجواو فيليكس يشتبك مع مسؤول كبير في الراقي

جدل كبير بعد إطلاق صافرة نهاية الكلاسيكو..

بعد إطلاق صافرة نهاية الكلاسيكو السعودي الكبير؛ قام النجم البرتغالي لنادي النصر جواو فيليكس بتصرف غريب للغاية، مع تعمد الأهلي "السخرية" من الأسطورة كريستيانو رونالدو.

النصر خسر (2-3) ضد الأهلي، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".

  • جواو فيليكس "يشتبك" مع مسؤول كبير في الأهلي

    وفي هذا السياق.. دخل جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في اشتباكات مع أحد مسؤولي النادي الأهلي، بعد نهاية الكلاسيكو السعودي الكبير.

    هذا المسؤول هو البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الحالي للنادي الأهلي؛ حيث حاول فيليكس أن يبتعد عنه في البداية، قبل أن يتصاعد الأمر إلى توجيه بعض الكلمات العنيفة مع الدفع باليد.

    ومن غير المعروف سبب الاشتباكات، وهل هو لاحتفاله أمامه أم لا؛ إلا أن الجميع يعلم أن بيدرو باراز كان مديرًا رياضيًا في العملاق البرتغالي بنفيكا، قبل القدوم إلى الأهلي.

    وحاول هذا المدير الرياضي إعادة فيليكس إلى بنفيكا، في الميركاتو الصيفي لعام 2025؛ كآخر مهمة له قبل الذهاب إلى الأهلي، لكنه فشل في ذلك.

    وسابقًا.. صرح فيليكس أنه كان يتمنى العودة إلى بنفيكا؛ إلا أن الإدارة لم تكن جادة في المفاوضات معه، ما أدى إلى ذهابه للنصر.

  • الأهلي يسخر من "قفزة كريستيانو رونالدو" باستخدام مدافعه

    وعلى جانب آخر.. سخر النادي الأهلي من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ بعد نهاية الكلاسيكو مباشرة.

    الأهلي نشر صورتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لمدافعه التركي ميريح ديميرال، تحت أنظار رونالدو في الكلاسيكو؛ إحداها كانت استخلاص الكرة منه، والثانية في لعبة تسجيل الهدف الثالث.

    والعامل المشترك في الصورتين؛ هو "القفزة المرتفعة" لديميرال، حيث دائمًا ما يتردد أن لا أحد يتفوق على الأسطورة البرتغالية في ذلك.

    وعلق الأهلي على الصورتين؛ ساخرًا من رونالدو: "كيف النفسية وأنت تلعب مع الجوت؟"، في إشارة إلى ديميرال.

  • مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 11 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 24.

    - فوز: 16.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 59.

    - أهداف مستقبلة: 28.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

