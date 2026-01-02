Ronald Araujo Abdulelah Al-Amri GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

عبدالإله العمري .. النصر لم يخطف إينيغو مارتينيز من برشلونة فقط بل "وجد روح رونالد أراوخو أيضًا"

خطف النجم الدولي عبدالإله العمري، قلب دفاع فريق النصر الأول لكرة القدم، الأنظار إليه بقوة؛ وذلك في كلاسيكو السعودية الكبير ضد النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة.

النصر خسر (2-3) أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هدفا النصر جاءا عن طريق العمري، في الدقيقتين 31 و44؛ إلا أن خطفه للأنظار كان لعديد الأسباب، وليس ثنائيته فقط.

وفي الأساس.. هذه الثنائية لم تنقذ الفريق النصراوي، من النجاة من الخسارة؛ وذلك بسبب الأخطاء الدفاعية الكبيرة، الذي كان العمري أحد أسبابها.

وأصبح النصر مهددًا الآن بفقدان "صدارة" دوري روشن السعودي؛ إذا فاز نادي الهلال على ضمك، في نفس الجولة.

النصر يملك في رصيده 31 نقطة حاليًا، وبفارق نقطتين مؤقتًا عن الهلال "الوصيف"؛ بينما وصل الأهلي إلى النقطة 25، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور عبدالإله العمري في كلاسيكو النصر والأهلي، مساء يوم الجمعة..

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عبدالإله العمري.. رقم تاريخي لأول مرة في مسيرة مدافع النصر

    حقق عبدالإله العمري، قلب دفاع نادي النصر، رقمًا لأول مرة في مسيرته الكروية؛ وذلك خلال الكلاسيكو السعودي الكبير ضد عملاق جدة الأهلي، مساء يوم الجمعة.

    العمري سجل هدفين في شباك الأهلي؛ أحدهما من تسديدة بعيدة المدى مرت من يد الحارس عبدالرحمن الصانبي بغرابة، والثاني من ارتقاء عالٍ ثم تسديدة رأسية.

    وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها العمري "هدفين"، خلال مباراة واحدة فقط، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    ويُعد العمري أحد أبناء نادي النصر؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2017.

    وخرج العمري معارًا من النصر في فترتين؛ الأولى مع الوحدة موسم 2018-2019، والثانية بقميص عملاق جدة الاتحاد في 2024-2025.

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Qadsiah: Final King's CupGetty Images Sport

    معاناة نفسية.. عبدالإله العمري تعرض لأزمة كبيرة في بداية الموسم!

    وبمناسبة فترته مع الاتحاد.. كشفت كافة المصادر السعودية عن أن عبدالإله العمري، قلب دفاع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ كان يُمني النفس للبقاء في صفوف العميد، والانتقال إليه نهائيًا في صيف 2025.

    إلا أن الإدارة النصراوية بالغت في المطالب المالية؛ ليفشل انتقال العمري إلى الاتحاد، وسط معاناة اللاعب نفسيًا.

    معاناة العمري النفسية زادت؛ بعد أن تم تهميشه تمامًا في مباريات النصر، بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وكان العمري لا يحتفل مع باقي زملائه في "دكة" النصر؛ وهو الأمر الذي جعله يتعرض لانتقادات جماهيرية عنيفة، وسط مطالبات بطرده من الفريق.

    لذلك.. يُمكننا نلخص بدايات العمري في الموسم الحالي؛ بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد في 2024-2025، على النحو التالي:

    * أولًا: معاناة نفسية بسبب فشل انتقاله إلى الاتحاد نهائيًا.

    * ثانيًا: اتهامات من جماهير النصر بعدم الولاء للنادي.

    لكن.. مؤخرًا زادت مشاركات عبدالإله العمري في مباريات النصر؛ وذلك بسبب إصابة الفرنسي محمد سيماكان، وإراحة الإسباني إينيغو مارتينيز في بعض اللقاءات.

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ملاحظات سلبية.. هكذا يظهر عبدالإله العمري في مباريات النصر

    وبعد عودته للمشاركة في مباريات نادي النصر مجددًا؛ بدأ المدافع الدولي عبدالإله العمري يستعيد حساسية المنافسة تدريجيًا مع التألق أحيانًا، لكن مع بعض الملاحظات السلبية أيضًا.

    * أولًا: ارتكاب بعض الأخطاء مع باقي زملائه؛ فيما يتعلق بخطة "مصيدة التسلل".

    * ثانيًا: العصبية الشديدة فوق أرضية الملعب؛ حيث يكون مشحونًا بشكل مبالغ فيه.

    التوتر الذي عليه العمري؛ ظهر جليًا في احتفاله بهدفه الثاني في شباك الأهلي، خلال الكلاسيكو السعودي الكبير ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    وتوجه العمري إلى المدرجات، وظل يصرخ بشكلٍ يدل على أنه مشحون بشدة؛ مع ملامح "عصبية كبيرة" على وجهه.

    والمثير في الأمر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يفعل فيها المدافع الدولي ذلك؛ حيث يبدو أن كل ذلك أساسًا، بسبب ما تعرض له في بداية الموسم.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Ronald AraujoAFP

    رونالد أراوخو.. روح مدافع برشلونة تنتقل إلى النصر مع إينيغو مارتينيز!

    أخيرًا.. نستطيع أن نقول إن نادي النصر، الذي خطف المدافع إينيغو مارتينيز من العملاق الإسباني برشلونة، في الميركاتو الصيفي 2025؛ ربما وجود "روح" لاعب آخر من البلوجرانا، في عبدالإله العمري.

    اللاعب الذي نقصده هُنا؛ هو الأوروجوياني رونالد أراوخو، قلب دفاع فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    نعم.. هُناك تشابه كبير لحالة العمري وأراوخو - إيجابيًا وسلبيًا -، خاصة مع لعب النصر بطريقة "مصيدة التسلل" مثل برشلونة؛ يُمكن تلخيصها في الآتي:

    * أولًا: ارتكاب بعض الأخطاء في التمركز؛ وذلك عند تنفيذ طريقة "مصيدة التسلل".

    * ثانيًا: المعاناة النفسية الكبيرة؛ وذلك في كل مرة يتعرضا فيها لانتقادات جماهيرية.

    * ثالثًا: بعض الاحتفالات التي تظهر فيها عصبية كبيرة؛ وذلك بعد تسجيل الأهداف. 

    * رابعًا: القتالية فوق أرضية الملعب؛ مع الاشتراك في عديد الالتحامات ضد المنافس.

    لذلك فإن روح أحد لاعبي برشلونة؛ كأنها انتقلت بالفعل مع إينيغو إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، وشكلت معه ثنائية دفاعية جديدة داخل عملاق الرياض.

0