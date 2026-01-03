Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

هجوم شرس على جيسوس بعد ثلاثية الأهلي .. وإعلامي سعودي يرد: النصراوي يحمد الله أنه لم يخسر بسداسية!

"الاستقطاب حملكم من دوري يلو إلى بطل آسيا"

دخل الإعلاميان هاني الداود وفيصل زيد، في جدال كبير خلال حلقة برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه وليد الفراج، وذلك في معرض تحليل مباراة الأهلي والنصر بدوري روشن السعودي.

النصر خسر بنتيجة (2-3) ضد الأهلي، مساء أمس الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة، أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".

  • جيسوس خذل النصر

    قال هاني الداود، خلال كلمته ببرنامج "أكشن مع وليد" عبر فضائية "MBC أكشن": "جيسوس أكثر من خذل النصر خلال الكلاسيكو، لم يبدأ بالتشكيل الأمثل الذي يناسب الخصم الأهلاوي. هذه ليست مباراة سعد الناصر وسلطان الغنام وويسلي".

    وأضاف: "أما عبد الإله العمري ونواف العقيدي، فلم يخذلوني أبدًا حيث كانا الأكثر رغبة في الفوز ولعبا بشكل جيد. كنت أتمنى أن بحكم قرب سلطان الغنام من العمري في الملعب، أن يلعب بـ20% فقط من نفس الروح التي يقدمها العمري للنصر، هذا النادي الذي صنع أسمائهم وقدمهم للمنتخبات والمفترض أن يردوا ذلك لناديهم، لكنهم دائمًا يخذلونا".

    وتابع الداود: "من المفترض أن يدرك جيسوس أن ويسلي انتهت قصته مع النصر، وأن سلطان الغنام لا يستطيع مواكبة الضغط العالي، لأنه لاعب بطيء ولا يستطيع مجاراة لاعبي الوسط في المنافس ولا التغطية إلا إذا كان بجواره محمد سيماكان، الذي غاب وبسبب ذلك تلقت شباكه 5 أهداف".

    وختم: "جيسوس إذا كان يريد احترام الأهلي، كان عليه أن يبدأ بنواف بوشل كظهير أيمن، وأيمن يحيى على اليسار".

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يايسله "معلم" .. قهر النصر والغيابات

    على الجانب الآخر، أبدى فيصل زيد إعجابه بماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي ولاعبيه، قائلًا: "يايسله معلم وصل إلى مرمى النصر بعدد كبير من الفرص المحققة، والنصراوي عليه أن يحمد الله أن المباراة انتهت بثلاثة أهداف فقط، كان من المفترض أن يفوز الأهلي 6 على أقل تقدير".

    وأضاف: "في أول 10 دقائق فقط، كان من المفترض أن يسجل الأهلي 3 أهداف، كل ذلك والأهلي يعاني من 4 غيابات مؤثرة في عموده الفقري، الفريق افتقد الحارس ميندي، رياض محرز، فرانك كيسييه، روجر إيبانيز وكذلك إنزو".

    لكن هذا الحديث دفع هاني الداود للرد بأن النصر افتقد الكثير من قوته في غياب محمد سيماكان وكذلك السنغالي ساديو ماني، مشيرًا إلى أن الأهلي استفاد كثيرًا من برنامج لجنة الاستقطاب الذي جعله من فريق في دوري يلو إلى بطل دوري أبطال آسيا، ليشتعل الحوار بين الطرفين قبل أن يقطعه الإعلامي وليد الفراج.

  • الأهلي حجم النصر بكامل نجومه

    من ثم تابع زيد حديثه عن الأهلي: "الأهلي حجم النصر بنجومه بقيمته السوقية بأرقامه المثالية، فهو أقوى خط دفاع وأقوى هجوم، 70% من قوة النصر كانت متمثلة في جواو فيليكس واليوم لم يكن موجودًا على الإطلاق".

    وختم: "أشكر أيضًا روي بيدرو المدير الرياضي، الذي قام بعد مباراة الفتح بإطلاق خطاب شديد اللهجة إلى اللاعبين وتوبيخ شديد، ومن بعدها استشعر اللاعبون المسؤولية، وحفز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على النصر وهو ما حدث".

  • مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 12 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 24.

    - فوز: 16.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 59.

    - أهداف مستقبلة: 28

