الأهلي يزلزل الدوري السعودي! .. النصر عرف سبب طرد جورج جيسوس من الهلال ولا تلوموا ماتياس يايسله على جلد لاعبيه

"وسام الإجادة".. هكذا يستحق أن نطلق على أداء فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر، مساء اليوم الجمعة.

الأهلي قدّم مباراة كبيرة للغاية؛ ليحقق الفوز (3-2) على النصر، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الأهلي بثنائية متتالية عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، في الدقيقتين 7 و20؛ قبل أن يعود النصر بهدفين بواسطة مدافعه عبدالإله العمري، في الدقيقتين 31 و44.

إلا أن المدافع التركي ميريح ديميرال؛ ظهر في الدقيقة 55، بهدف منح الفريق الأهلاوي الثلاث نقاط الغالية.

هذا الفوز هو الأول للأهلي ضد النصر، على أرضه ووسط جماهيره في مدينة جدة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ منذ 10 سنوات كاملة، وتحديدًا منذ أكتوبر 2015.

ورفع الأهلي بهذا الفوز أيضًا، رصيده إلى النقطة 25؛ في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ومن ناحيته.. تزلزلت الصدارة تحت أقدام النصر؛ حيث تجمد عند 31 نقطة، في "صدارة" جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا.

"الصدارة" قد يخطفها الهلال بشكلٍ رسمي، يوم الأحد القادم؛ إذا ما فاز على ضمك، في الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي المهم للغاية ضد النصر، في ليلة الجمعة..