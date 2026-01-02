يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأخدود في مباراة هامة تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على النصر في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة