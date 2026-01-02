"قلل من النصر أمام الأهلي بطريقة مبتكرة"! .. ميريح ديميرال يصعد معركته ضد العالمي بعد الكلاسيكو

واصل النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، التصعيد مع نادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز في الكلاسيكو، مساء يوم الجمعة.

النصر خسر (2-3) ضد الأهلي، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".