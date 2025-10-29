Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | رسالة كونسيساو الصارمة للاعبين، ومعدل مقلق لحالات الطرد هذا الموسم!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 29 أكتوبر 2025..

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب