أخبار الاتحاد اليوم | رسالة كونسيساو الصارمة للاعبين، ومعدل مقلق لحالات الطرد هذا الموسم!

كشفت إحصائية خاصة بأهداف الجزائري حسام عوار نجم وسط الاتحاد عن أن الفريق السعودي لا يخسر أبدًا حال سجل لاعبه في مرمى الخصوم.

عوار نجح في إحراز الهدف الثاني للاتحاد في مرمى النصر خلال مواجهة الأمس في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد انتهى اللقاء بفوز العميد وتأهله إلى ربع النهائي.

الهدف هو الـ17 لحسام عوار مع الاتحاد خلال 16 مباراة في جميع البطولات، وقد نجح الفريق في الفوز بـ15 مباراة وتعادل في الأخيرة وكانت ضد الأخدود في دوري روشن السعودي.

لاعب الوسط صاحب الجنسية الفرنسية قدم كذلك 4 تمريرات حاسمة خلال 43 مباراة مع الاتحاد منذ انضمامه إلى صفوفه صيف 2024 قادمًا من روما الإيطالي.