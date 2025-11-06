أخبار الاتحاد اليوم | ديشان يكشف سبب عودة كانتي لمنتخب فرنسا، ولجنة الانضباط تحسم موقف فابينيو بعد الطرد أمام الخليج

أعلن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة اللاعبين التي ستُواجه أوكرانيا وأذربيجان في ختام مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف القادم.

وشهدت القائمة استدعاء نجم دفاع الهلال، ثيو هيرنانديز، وكذلك عودة نجم وسط الاتحاد نجولو كانتي بعد غياب اقترب من العام.

صاحب الـ34 عامًا ظهر للمرة الأخيرة في قائمة الديوك خلال مواجهة إيطاليا في الـ17 من نوفمبر 2024 خلال مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وقد جلس خلال اللقاء على مقاعد البدلء ولم يُشارك، فيما الظهور الأخير له كان أمام إسرائيل في المباراة السابقة في الـ14 من نفس الشهر.

وأوضح ديشان أن المستوى الممتاز الذي يُقدمه كانتي مع الاتحاد في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة يجعله مؤهلًا تمامًا للعب مع منتخب فرنسا، مشيرًا إلى أن ذلك هو سبب استدعائه للقائمة.