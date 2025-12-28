kanteGetty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | انتقادات لاذعة لموعد مواجهة نصف نهائي الكأس، ورد فعل لطيف من كانتي تجاه موقف محرج!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم 28 ديسمبر 2025

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

دوري روشن السعودي
