أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | انتقادات لاذعة لموعد مواجهة نصف نهائي الكأس، ورد فعل لطيف من كانتي تجاه موقف محرج!
رد فعل لطيف من كانتي تجاه موقف محرج خلال مواجهة الشباب
أظهر نجولو كانتي نجم وسط الاتحاد رد فعل لطيف تجاه موقف محرج خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي مساء أمس.
العميد استطاع الفوز بثلاثة أهداف دون رد، وقد نشر الإعلامي علاء سعيد مقطع فيديو يُظهر كانتي وقد اختفى خلف أحد مرافقي اللاعبين قبل بداية اللقاء، وذلك بسبب فرق الطول بينهما لصالح الشاب السعودي.
كانتي لم يُظهر أي استياء أو غضب تجاه اللقطة المحرجة نوعًا ما، بل تقبل الأمر بصدر رحب والابتسامة تعلو وجهه كما اعتاد دومًا.
فابينيو يسد طريق العودة إلى بلاده ويتمسك بالاتحاد
"لم يكن عدوانيًا ولكن!" .. توني كروس: لهذا السبب نجولو كانتي أصعب لاعب واجهته خلال مسيرتي
الألماني يختار بين الأفضل والأصعب..
تجربة 2018 تتكرر لكن بطريقة مختلفة .. تحركات سعودية لتأمين "مشاركات منتظمة" للاعبين قبل مونديال 2026
محاولة من اتحاد المسحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل مونديال 2026..
الأعلى طلبًا في البرازيل ولكن! .. فابينيو يسد طريق العودة إلى بلاده ويتمسك بالاتحاد
4 أندية تغري النجم البرازيلي للعودة إلى بلاده من جديد
"معقولة ما لقيتوا تاريخ إلا هذا!" .. انتقادات لاذعة للجنة المسابقات بعد إعلان الموعد المفاجئ لنصف نهائي كأس الملك!
أزمة بسبب جدول مباريات المربع الذهبي في "العشرة الأواخر"..
تغطية مباراة الاتحاد والشباب
فيديو | "العميد" يحسم الكلاسيكو.. الاتحاد يتجاوز عقبة الشباب بفوز مثير ويخطف النقاط الثلاث!
شاهد الثلاثية القاسية.. ملخص ليلة عودة "هيبة العميد" وسقوط الشباب المدوي!
مدرب الشباب يكشف رسالة بنزيما "المؤلمة" .. وقائد الاتحاد للإعلاميين: ركزوا مع نجم المباراة!
ماذا حدث بعد كلاسيكو الاتحاد والشباب؟
الضرب في جسد يصارع الموت: الاتحاد لا يرحم الشباب .. نحس بنزيما و"خطأ وحيد" يعجّل بصفقة لاتسيو!
الاتحاد يفوز على الشباب في كلاسيكو من طرف واحد..
فيديو | "ترفع عارك، تشتكي جارك" .. جماهير الاتحاد تواصل السخرية من الأهلي رغم عقوبة "البنر المسيء"!
القصة لم تتوقف عند عقوبة الانضباط..
التوقيت أغضبهم! .. الشباب يرد رسميًا على "إقالة" ألجواسيل ورسالة صارخة بسبب حكم كلاسيكو الاتحاد
جدل داخل الشباب قبل قمة الاتحاد في دوري روشن..
موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نيوم في دوري روشن السعودي
موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن عشر مباريات، تمكن خلالها من تحقيق خمسة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.