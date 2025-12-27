الأعلى طلبًا في البرازيل ولكن! .. فابينيو يسد طريق العودة إلى بلاده ويتمسك بالاتحاد

دخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تقلبات واضحة في النتائج، ما بين إخفاقات مبكرة وانتفاضات مؤثرة على المستويين المحلي والقاري.
واستهل العميد موسمه بخيبة أمل بعد فقدان لقب كأس السوبر السعودي، إثر الخسارة أمام النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، ليضيع أول ألقاب الموسم مبكرًا.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادلين، فيما تلقى 3 هزائم مؤلمة. وجاءت خسائر الفريق أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم سقط أمام الهلال في الأسبوع السادس، قبل أن يتعثر مجددًا في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الثامنة.
قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد موفقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر أول مباراتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، أعقبه انتصار مستحق على الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
غير أن الفريق عاد للتعثر آسيويًا من جديد، عقب خسارته الثقيلة أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2) في الجولة الخامسة، قبل أن يُظهر شخصية قوية في الجولة السادسة، وينتزع فوزًا صعبًا خارج أرضه على حساب ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون مقابل.
وعلى صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد مشواره بنجاح، ونجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع نادي الخلود، في مواجهة يطمح من خلالها إلى الاقتراب من منصة التتويج وإنقاذ موسمه محليًا.