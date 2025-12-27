قبل كلاسيكو الاتحاد .. الشباب يرد رسميًا على "إقالة" ألجواسيل ورسالة صارخة بسبب الحكم!

وفي سياق متصل، وجه الإعلامي تركي الغامدي، المتحدث السابق بنادي الشباب، رسالة اعتراض على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتعيين الحكم محمد الهويش لإدارة مباراة القمة أمام الاتحاد.
وقال الغامدي في رسالته "الشباب عانى هذا الموسم كثيرًا من الأخطاء التحكيمية، وخسر نقاطًا مؤثرة بسبب أخطاء الحكام، سواءً أجانب أو محليين.
في المقابل، الحكم محمد الهويش وبحسب آراء خبراء تحكيميين، ارتكب أخطاء فادحة قبل ثلاث جولات في مباراة النصر والفيحاء، تضرر منها الفريقان، وهي أخطاء لا يُفترض أن تحدث في عصر تقنية VAR، كما أنه بحسب الأخبار غير الرسمية، تم استبعاده من قائمة الحكام المرشحين للتواجد في كأس العالم 2026.
اليوم تسند له لجنة الحكام، مباراة كلاسيكو بحجم الاتحاد والشباب، وبرأيي مباراة بهذه الأهمية كانت تتطلب تكليف حكم أفضل وأكثر جاهزية بغض النظر عن اسمه، خصوصًا أن الهويش لا يحظى بقبول لدى الشبابيين بسبب مواقف وأخطاء سابقة!
مع ذلك، أتمنى أن يكون الهويش في الموعد، ويثبت أنه على قدر ثقة لجنة الحكام بالتواجد في مثل هذه المباريات، فالشباب ليس بحاجة لمزيد من الأخطاء التحكيمية، ويكفيه ما مرّ به هذا الموسم من أخطاء، وكيفه ظروف الغيابات المؤثرة في صفوفه".