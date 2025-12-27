Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

قبل كلاسيكو الاتحاد .. الشباب يرد رسميًا على "إقالة" ألجواسيل ورسالة صارخة بسبب الحكم!

جدل داخل الشباب قبل قمة الاتحاد في دوري روشن..

لا يزال مستقبل الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، محل جدل، في ظل التقارير الواردة بشأن أسباب عدم رحيله، رغم سوء نتائج الليوث، الذي يحقق نتائج متذبذبة منذ انطلاق موسم 2025-2026.

وزاد الجدل في الساعات الأخيرة، حول تقارير تتعلق بتوصل إدارة نادي الشباب، لاتفاق مع ألجواسيل، على إنهاء العلاقة التعاقدية معه، في الوقت الذي يستعد فيه "الليث" لملاقاة الاتحاد، في قمة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، المقررة اليوم، على ملعب الإنماء.

  • Al Shabab v Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لماذا لم يقرر الشباب إقالة ألجواسيل؟

    ووجه محمد الشهري، المتحدث الرسمي بنادي الشباب، ردًا رسميًا على التقارير الواردة، بشأن التوصل لاتفاق مع ألجواسيل لإنهاء عقده، دون تكبد النادي خسائر مالية فادحة.

    وكانت صحيفة "الرياضية"، قد أفادت بأن السبب وراء عدم اتجاه الشباب نحو إقالة ألجواسيل حتى هذه اللحظة، وهو المبلغ الكبير الذي سيحصل عليه، في حالة إنهاء التعاقد.

    ويرتبط مدرب ريال بيتيس السابق، بعقد مع الشباب، لمدة موسمين، فيما يتقاضى راتبًا سنويًا بقيمة 50 مليون ريال، وفي ظل عدم وجود شرط جزائي في عقده، فهذا يجعل النادي مطالبًا بدفع قيمة العقد بالكامل في حالة الإقالة.

    ووفقًا لذلك، فإن إدارة الشباب السابقة، برئاسة خليف الهويشان، طالبت وزارة الرياضة بإقالة ألجواسيل، مع تكفل العضو الذهبي، الأمير عبد الرحمن بن تركي، بعقد المدرب الجديد، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، ما يجعل الشباب ملزمًا بالتوصل لاتفاق بالتراضي مع المدرب الإسباني، يقضي بحصوله على بضعة أشهر، مع التنازل عن الجزء الباقي، حال إنهاء عقده.

    • إعلان

  • رد رسمي من الشباب

    ونشر الشهري، بيانًا توضيحيًا عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "طالعتنا إحدى الصحف اليوم بخبر مفاده بأنه تم الاتفاق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، السيد إيمانويل ألجواسيل بإنهاء عقده مع منحه جزئية من رواتبه وتنازله عن المتبقي.

    وحيث أن الخبر في هذا الوقت يهدف إلى تشتيت أذهان المدرب والفريق، خصوصًا وأن أمامنا مباراة مهمة اليوم، لذا فإن مجلس الإدارة الجديد يؤكد بأن المدرب باق مجددة الثقة فيه، وفي لاعبينا الأبطال، وأن الخبر عار من الصحة، مع مطالبتنا لجميع الزملاء باستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الصحيحة من النادي والله الموفق".

  • Mohammed al-Hoish Nassr FayhaGetty

    رسالة بسبب تعيين الهويش

    وفي سياق متصل، وجه الإعلامي تركي الغامدي، المتحدث السابق بنادي الشباب، رسالة اعتراض على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتعيين الحكم محمد الهويش لإدارة مباراة القمة أمام الاتحاد.

    وقال الغامدي في رسالته "الشباب عانى هذا الموسم كثيرًا من الأخطاء التحكيمية، وخسر نقاطًا مؤثرة بسبب أخطاء الحكام، سواءً أجانب أو محليين.

    في المقابل، الحكم محمد الهويش وبحسب آراء خبراء تحكيميين، ارتكب أخطاء فادحة قبل ثلاث جولات في مباراة النصر والفيحاء، تضرر منها الفريقان، وهي أخطاء لا يُفترض أن تحدث في عصر تقنية VAR، كما أنه بحسب الأخبار غير الرسمية، تم استبعاده من قائمة الحكام المرشحين للتواجد في كأس العالم 2026.

    اليوم تسند له لجنة الحكام، مباراة كلاسيكو بحجم الاتحاد والشباب، وبرأيي مباراة بهذه الأهمية كانت تتطلب تكليف حكم أفضل وأكثر جاهزية بغض النظر عن اسمه، خصوصًا أن الهويش لا يحظى بقبول لدى الشبابيين بسبب مواقف وأخطاء سابقة!

    مع ذلك، أتمنى أن يكون الهويش في الموعد، ويثبت أنه على قدر ثقة لجنة الحكام بالتواجد في مثل هذه المباريات، فالشباب ليس بحاجة لمزيد من الأخطاء التحكيمية، ويكفيه ما مرّ به هذا الموسم من أخطاء، وكيفه ظروف الغيابات المؤثرة في صفوفه".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الليث يعاني!

    ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نحو استعادة المسار الصحيح، في ظل نتائجه المتذبذبة، على مدار موسم 2025-2026، والتي جعلته في المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن، برصيد 8 نقاط، ليبتعد عن منطقة الخطر بفارق نقطتين فقط.

    وكان الشباب يحلم بإنقاذ موسمه، بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن تتوقف مسيرته عند الاتحاد، حامل اللقب، الذي نجح في إقصائه بنتيجة (4-1)، بفضل هاتريك كريم بنزيما، ليتأهل العميد إلى دور الأربعة، ويضرب موعدًا مع الخلود.

    ويواصل الشباب المنافسة في بطولة دوري أبطال الخليج، حيث يحلّ في المركز الأخير من المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، فيما يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الريان القطري والنهضة العماني، صاحبي الصدارة والوصافة، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب
0