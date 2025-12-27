Karim Benzema AlguacilGetty
محمود خالد

مدرب الشباب يكشف رسالة بنزيما "المؤلمة" .. وقائد الاتحاد للإعلاميين: ركزوا مع نجم المباراة!

ماذا حدث بعد كلاسيكو الاتحاد والشباب؟

"لست راضيًا عن الأداء".. بتلك الكلمات علّق الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على الهزيمة أمام الاتحاد، بثنائية دون مقابل، في قمة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ألجواسيل ظهر عقب المباراة، وهو يصافح كريم بنزيما، ويتحدث معه، فيما كشف مدرب الشباب، عن تفاصيل ما قاله قائد الاتحاد له.

وحقق الاتحاد فوزًا على الشباب، بهدفين حملا توقيع أحمد الغامدي وستيفن بيرجفاين، ليحقق العميد انتصاره الثاني مع كونسيساو في دوري روشن، والأول بشباك نظيفة، ويرفع حامل اللقب رصيده إلى 17 نقطة، ليحلّ في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط، في المركز الثالث عشر.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رسالة كريم بنزيما إلى مدرب الشباب

    وخلال ظهوره في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، كشف ألجواسيل عن كلمات كريم بنزيما له، حيث تحدث النجم الفرنسي عن أزمة الشباب.

    وقال ألجواسيل إن علاقته جيدة ببنزيما، منذ كان يلعب في الدوري الإسباني، وإن نجم ريال مدريد السابق أخبره بأن فريقه يعاني من غيابات كبيرة، وبالتالي كان يصعب عليه المنافسة.

    ووصف مدرب الشباب، كريم بنزيما بأنه لاعب كبير، والجميع محظوظ بتواجده في الدوري السعودي.

    وأضاف مدرب الشباب أنه ليس راضيًا عن أداء اللاعبين، رافضًا تبرير الأمر بغيابات الفريق، رغم أن المباراة شهدت إصابة جديدة بخروج نواف الغليميش ومشاركة سيرو، العائد لتوه من الإصابة، وعدم امتلاك الفريق سوى 15 لاعبًا، مؤكدًا أنه يتحمل مسئولية الخسارة.

    وأوضح ألجواسيل أن الشباب حاول بكل جهده في ظل الغيابات، ولو سجل من الفرصتين اللتين سنحتا له، لربما اتجهت المباراة إلى طريق آخر، بينما اعترف بأن الاتحاد كان أفضل منه.

    • إعلان
  • Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Social

    كونسيساو يوجه رسالة إلى نجم الاتحاد

    من جانبه، قال سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، إن الشباب - مع كامل احترامه - وصل لمرمى برايكوفيتش من خطأين فقط للاعبي العميد، فيما أعرب عن سعادته بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، لأول مرة في مشوار الفريق هذا الموسم.

    وعن نقاشه مع أحمد الغامدي، لاعب وسط الاتحاد، عقب مباراة ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتألق اللاعب الذي سجل في مرمى الشباب، قال كونسيساو "لا أفرق بين لاعب محلي أو أجنبي، والجميع يدرك ذلك، وعلاقتي باللاعبين تحمل احترامًا وتقديرًا، هناك من كان لا يلعب بشكل مستمر.

    بالنسبة لأحمد (الغامدي)، كنت أريد تهدئته، لأنه لاعب شاب، وأوجه رسالة له ولجميع اللاعبين، عندما تؤدي في التمرين ستلعب، وهذا ما يعجبني في الغامدي، لأنه يرغب دائمًا في تقديم الأفضل".

  • kanteGetty Images

    مبادرة رائعة من بنزيما .. ولقطة كانتي "الطريفة"

    وفي قلب ملعب الإنماء، حرصت جماهير الاتحاد على الهتاف للاعبين، فيما نال فابينيو، متوسط ميدان العميد، النصيب الأكبر للهتاف، في ظل الأنباء حول إصرار البرازيلي على البقاء في القلعة الاتحادية، رغم اهتمام كبار أندية البرازيل، على غرار بالميراس وفاسكو دي جاما وكورينثيانز وفلومينينسي.

    وقدم أحمد الجليدان، ظهير الاتحاد الشاب، مبادرة طيبة عقب مباراة الشباب، حيث توجه إلى أحد المشجعين من أجل منحه قميصه.

    وخلال مغادرة لاعبي الاتحاد لملعب المباراة، حرص الإعلاميون على إجراء مقابلة مع كريم بنزيما، والذي طلب منهم التوجه إلى ستيفن بيرجفاين لأنه نجم المباراة، فيما فضّل نجولو كانتي، كعادته، السير بصمت، حاملًا طبق الطعام.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Shabab v Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الشباب يرفض إقالة ألجواسيل

    وكان نادي الشباب قد وجه ردًا رسميًا على تقارير إعلامية، خلال الساعات الماضية، تتعلق بالتوصل لاتفاق مع المدرب إيمانول ألجواسيل على إنهاء عقده، مع منحه جزئية من رواتبه وتنازله عن المتبقي.

    ونشر محمد الشهري، المتحدث الرسمي بنادي الشباب، عبر منصة (إكس)، رسالة قائلًا "طالعتنا إحدى الصحف اليوم بخبر مفاده بأنه تم الاتفاق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، السيد إيمانويل ألجواسيل بإنهاء عقده مع منحه جزئية من رواتبه وتنازله عن المتبقي.

    وحيث أن الخبر في هذا الوقت يهدف إلى تشتيت أذهان المدرب والفريق، خصوصًا وأن أمامنا مباراة مهمة اليوم، لذا فإن مجلس الإدارة الجديد يؤكد بأن المدرب باق مجددة الثقة فيه، وفي لاعبينا الأبطال، وأن الخبر عار من الصحة، مع مطالبتنا لجميع الزملاء باستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الصحيحة من النادي والله الموفق".

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا ينتظر الاتحاد والشباب؟

    ومن المقرر أن يحلّ الاتحاد، ضيفًا على نيوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، الأربعاء المُقبل، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، فيما يخوض الشباب اختبارًا صعبًا جديدًا في ملاقاة القادسية، بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
القادسية crest
القادسية
القادسية
0