"لم يكن عدوانيًا ولكن!" .. توني كروس: لهذا السبب نجولو كانتي أصعب لاعب واجهته خلال مسيرتي

الأسطورة البرازيلي كان قد قام بتعليق حذائه بشكل نهائي في يوليو 2024، بينما كان لاعبًا في أمريكا آر جيه البرازيلي.

وبعدها بخمسة أشهر فقط تقريبًا، قام بإطلاق قناة خاصة له عبر منصة "يوتيوب"، تحديدًا في أواخر ديسمبر من عام 2024.

وتحظى هذه القناة بمتابعة أكثر من 513 ألف مشتركًا، فيما نُشر بها 394 فيديو متنوع ما بين محتوى خاص بالدوري البرازيلي، وآخر لقاءات مع نجوم سابقين، وغيرها من الفيديوهات الخاصة بكرة القدم.

أما عن آخر ضيوف قناة روماريو فهو توني كروس، الذي اعتزل هو الآخر في يوليو 2024..