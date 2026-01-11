أخبار الهلال اليوم | إعلان الصفقة الأولى .. تفاصيل عقد مندش وكانسيلو يرفض طلب الزعيم قبل الرحيل!

ديربي الهلال والنصر .. وليد الفراج ينحاز لهذا الفريق، ورسالة لرونالدو: افعل مثل بنزيما أو ستكون المسؤول الأول!

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة مثيرة للجدل، في ظل عودة اشتداد منافسات دوري روشن السعودي، مع الوصول إلى الجولة الرابعة عشرة، في ظل انتفاضة الأهلي وتراجع النصر، وابتعاد الهلال في صدارة المسابقة.

وضمن الهلال البقاء في صدارة دوري روشن، بقطع النظر عن نتيجة مباراة الديربي أمام النصر، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا، الإثنين، في قمة الجولة الـ15.

"لم نعهد ظهورك بهذه الطريقة!" .. فيديو غازي الذيابي يجلب اللوم لماجد عبدالله قبل ديربي النصر والهلال

ظهر أسطورة النصر والمنتخب السعودي خلال الأيام الماضية في الصورة، داعمًا لكتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس بعد حالة التراجع التي أصابتها، لكن وجوده رفقة غازي الذيابي؛ أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك العضو البلاتيني بالنادي، تحديدًا ما تم لومه عليه.

تذاكر مباراة الهلال والنصر: مواعيد ديربي الرياض وأسعار التذاكر ومنافذ البيع

يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة مرتقبة تجمع بين الهلال والنصر في واحدة من أكثر مباريات دوري روشن السعودي إثارة هذا الموسم. ففي 12 يناير، تتحول المملكة أرينا في الرياض إلى مسرح كروي مشحون بالعاطفة والحماس، حيث يتنافس الغريمان على الهيمنة، والاعتزاز، ونقاط قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

يدخل الهلال المواجهة محمّلًا بإرث طويل من الإنجازات، إذ يُعد النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في قارة آسيا، برصيد 66 لقبًا محليًا وقاريًا، لتظل ألوانه الزرقاء والبيضاء رمزًا للسيطرة والاستمرارية على أعلى المستويات.

في المقابل، يخوض النصر اللقاء بطموح كبير مدعوم بنجوم عالميين يتقدمهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا، في فريق أعاد تشكيل ملامح الدوري السعودي للمحترفين، وفرض نفسه تحت الأضواء العالمية بطموحات متجددة.