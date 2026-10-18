A.S. Neuville نظرة عامة

Viharos elválás: a kulisszák mögött mérgesedett el a Chelsea és Enzo Maresca viszonya

Súlyos feszültségek és megromlott emberi kapcsolatok vezettek Enzo Maresca újévi távozásához a Chelsea kispadjáról. Az olasz szakember londoni korszaka viharosan ért véget, a váltás utóélete pedig továbbra is komoly hullámokat vet, ugyanis a hírek szerint több volt játékosát is vinné magával a Manchester City-hez az olasz vezetőedző.