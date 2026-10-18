A.S. Neuville نظرة عامة

A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.
Az idei nyári átigazolási szezon egyik fókuszává válhat Chelsea, miután több kulcsjátékos jövője is kérdésessé vált. Míg Enzo Fernández képviselői állítólag már jelezték távozási szándékukat, a londoni klub vezetősége elzárkózik Cole Palmer és Joao Pedro eladásától.
A Premier League két legnagyobb klubja, a Manchester City és a Manchester United komoly csatát vív a Nottingham Forest középpályásáért, Elliot Anderson-ért, aki a nyári átigazolási piac egyik legkapósabb játékosává léphet elő.
Súlyos feszültségek és megromlott emberi kapcsolatok vezettek Enzo Maresca újévi távozásához a Chelsea kispadjáról. Az olasz szakember londoni korszaka viharosan ért véget, a váltás utóélete pedig továbbra is komoly hullámokat vet, ugyanis a hírek szerint több volt játékosát is vinné magával a Manchester City-hez az olasz vezetőedző.