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A.S. Neuville

A.S. Neuville نظرة عامة

Florentino Perez

A Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja

A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.

Real MadridBarcelona
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October 2026
كأس فرنسا
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A.S. Neuville
NEU
La Baule Le Pouliguen badge
La Baule Le Pouliguen
BLP
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الترتيب

Championship crestChampionship

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
8Foerde crestFoerde2594124758-1131
خ
خ
خ
ف
ت
9Sogndal 2 crestSogndal 22493126254830
خ
ف
خ
خ
خ
10Stord crestStord257995365-1230
ف
ف
ف
خ
ف
11Varegg crestVaregg2575134252-1026
ف
خ
خ
ف
ف
12Aasane 2 crestAasane 22457124258-1622
ف
خ
خ
ت
خ
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