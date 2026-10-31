Tipico hebt die reguläre Quote auf einen Bayern-Sieg für Neukunden von 1,33 auf 100,00 an – bei einem maximalen Einsatz von 2 EUR. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Bayern und Dortmund haben nach sieben Spielen jeweils fünf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Damit sind beide Klubs vor dem direkten Aufeinandertreffen noch ungeschlagen. Mit 25 Treffern stellen die Münchner die beste Offensive der Bundesliga. Auf der Gegenseite erlaubte der FCB sechs Gegentreffer. Dortmund reist mit 12:4 Toren in die Allianz-Arena, bringt die erfolgreichste Defensive mit.

Bayern und Dortmund haben nach sieben Spielen jeweils fünf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Damit sind beide Klubs vor dem direkten Aufeinandertreffen noch ungeschlagen. Mit 25 Treffern stellen die Münchner die beste Offensive der Bundesliga. Auf der Gegenseite erlaubte der FCB sechs Gegentreffer. Dortmund reist mit 12:4 Toren in die Allianz-Arena, bringt die erfolgreichste Defensive mit. ⚔️ Der Kontext: Erster gegen Zweiter, und beide noch punktgleich - der Klassiker in der Allianz Arena kann die Tabellenführung nach dem 8. Spieltag beeinflussen. Das jüngste Duell im Februar 2026 gewann Bayern in Dortmund mit 3:2. Für den deutschen Rekordmeister findet das Topspiel nur drei Tage nach dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg statt.

Erster gegen Zweiter, und beide noch punktgleich - der Klassiker in der Allianz Arena kann die Tabellenführung nach dem 8. Spieltag beeinflussen. Das jüngste Duell im Februar 2026 gewann Bayern in Dortmund mit 3:2. Für den deutschen Rekordmeister findet das Topspiel nur drei Tage nach dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg statt. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote auf den Bayern-Sieg liegt bei 1,33; der Quotenboost hebt sie auf 100,00. Der gesamte Gewinn aus der Aktionsquote muss nicht umgesetzt werden und ist sofort auszahlbar.

Das Angebot im Überblick

Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland; ihnen wurde noch kein anderer Quotenboost auf dieses Spiel gewährt Spiel Bayern München vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga Anstoß 31.10.2026, 18:30 Uhr Wettmarkt Bayern gewinnt (reguläre Spielzeit inkl. regulärer Nachspielzeit) Reguläre Quote 1,33 Geboostete Quote 100,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur auf einem Wettschein Auszahlung Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung Fristen Aktionsquote wird nach der Registrierung automatisch gutgeschrieben und ist bis zum Anpfiff (31.10.2026, 18:30 Uhr) im Wettschein verfügbar Ausgeschlossen Cashout; Wette nicht platzierbar, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde

So sicherst du dir den Quotenboost

Rufe die Tipico-Website oder die App auf und erstelle als Neukunde ein neues Konto. Verifiziere dein Konto mit den erforderlichen Unterlagen, damit dein Profil freigeschaltet wird. Prüfe deinen Wettschein – die Aktionsquote von 100,00 auf den Bayern-Sieg wird dort automatisch angezeigt. Stelle sicher, dass du keinen anderen Tipp auf dieselbe Partie bereits platziert hast. Setze bis zu 2 EUR Echtgeld auf die geboostete Quote und gib den Schein vor Anpfiff ab.

Weitere Details zu aktuellen Neukunden-Aktionen bei Tipico findest du im Tipico Promo Code – dort ist auch aufgeführt, welche Konditionen jeweils gelten.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

✅ Die geboostete Quote von 100,00 auf den Bayern-Sieg liegt weit über der regulären Marktquote von 1,33.

✅ Gewinne aus der Aktionsquote sind sofort auszahlbar – ohne Umsatzbedingung.

✅ In den vorliegenden Bedingungen ist keine Mindesteinzahlung genannt.

Nachteile:

❌ Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt – der mögliche Ertrag aus dem Boost ist damit gedeckelt.

❌ Cashout ist für diese Wette ausgeschlossen; du musst das Ergebnis der regulären Spielzeit abwarten.

❌ Hast du bereits einen Tipp auf einen anderen Ausgang dieser Partie abgegeben, kannst du den Quotenboost nicht mehr nutzen.

Tipico setzt beim Quotenboost auf Einfachheit: feste Aktionsquote, keine Umsatzbedingung, sofortige Auszahlung. Der Haken bleibt der niedrige Maximaleinsatz von 2 EUR: Wer mit mehr Kapital in das Spiel gehen will, stößt hier an eine feste Grenze. Für Neukunden, die den Klassiker mit überschaubarem Risiko zum Einstieg nutzen möchten, ist das Angebot dennoch interessant.

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