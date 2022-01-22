مفاجأة .. الاتحاد يخطط للتخلص من كريم الأحمدي!

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اتجاه داخل نادي الاتحاد، للتخلص من النجم المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط النمور، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قد أعلن قبل بداية الموسم الجاري، عن تمديد عقد كريم الأحمدي لمدة موسم، ليفكر حاليًا في إنهاء العقد معه.

لماذا يريد الاتحاد التخلص من كريم الأحمدي؟

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن تجدد إصابة الأحمدي تسبب في تفكير إدارة الاتحاد خلال الوقت الحالي، في إنهاء عقده والاستغناء عن خدماته.

الأحمدي سيخضع لفحوصات طبية، ستحدد إمكانية بقائه مع الاتحاد من عدمها خلال الفترة القادمة، حيث إذا تبين أن الإصابة مزمنة سيتم التخلص منه على الفور.

الاتحاد سيدخل في أزمة فنية كبيرة حال رحيل الأحمدي، حيث سيترك فراغًا كبيرًا في خط الوسط، خاصة بعد رحيل عبد الإله المالكي إلى نادي الهلال مؤخرًا.

ما هي طبيعة إصابة كريم الأحمدي؟

وشهدت مباراة الاتحاد أمام الفيصلي، التي أقيمت أمس الجمعة، خروج الأحمدي بنهاية الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة، حيث شارك بدلًا منه زميله عوض الناشري.

وتبين أن كريم الأحمدي يعاني من كسر إجهادي، في مشط القدم، وهي الإصابة التي قد تجعله لا يشارك بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، ومن ثم لن يستفيد به الاتحاد.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الفيصلي بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 41 في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

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