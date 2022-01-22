دوجلاس ودييجو .. الثنائي كوستا في طريقهما للدوري السعودي

يُواصل الدوري السعودي استقطاب نجوم العالم، ويبدو أن آخرهم سيكون الجناح دوجلاس كوستا والمهاجم دييجو كوستا، حيث كشفت مصادر صحفية عن اقتراب اللاعبين من اللعب في السعودية.

دوجلاس كوستا كان قد انضم إلى جريميو البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي بالإعارة من يوفنتوس، لكنه توصل لاتفاق مع النادي على فسخ العقد هذا الشهر بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية البرازيلي.

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الجناح صاحب الـ31 عامًا مرتبط بعقد مع ناديه الإيطالي يمتد حتى صيف 2023، لكن يوفنتوس لن يُمانع بالتأكيد إعارته مجددًا للتخلص من راتبه الضخم ولعدم الحاجة له فنيًا.

اللاعب ارتبط بعدد من الأندية أبرزها كروز أزول المكسيكي، لكن الصحفي الإيطالي البارز "نيكولا شيريا" أشار خلال حسابه الرسمي على تويتر إلى وجود عروض لديه من أندية قطرية وسعودية وأمريكية وبرازيلية.

من جانب آخر، كشف وكيل اللاعبين السعودي فهد سارح عن اقتراب دييجو كوستا من الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي لكن دون الكشف عن هوية هذا النادي.

سارح نشر تغريدة في وقت متأخر من مساء أمس تضمنت صورة المهاجم الإسباني مع عدد من الرموز التي تُشير لاقتراب توقيعه على عقد مع أحد الأندية السعودية.

المهاجم صاحب الأصول البرازيلية كان قد فسخ عقده مع أتلتيكو مينيرو بداية يناير الجاري بناءً على طلبه، وقد ارتبط مؤخرًا بعدد من الأندية البرازيلية والأوروبية لكن يبدو أنه اختار السعودية.