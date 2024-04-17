فيديو | وليد الفراج: أحب كل الأندية لكن هذا النادي "عِشرة عُمر"

تصريح مثير من الإعلامي السعودي

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اعترف الإعلامي وليد الفراج بتفضيل نادٍ سعودي على غيره من الأندية، واصفًا العلاقة معه بأنها "عِشرة عُمر".

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الإعلامي المثير للجدل متهم دومًا بأنه منحاز للهلال والاتحاد، ولديه علاقة ليست جيدة أبدًا مع الجمهور النصراوي وبدرجة أقل الأهلاوي.

أحد المشاهدين لبرنامجه "أكشن مع وليد" أرسل له متسائلًا عن سر حبه الخاص للاتحاد، فأجابه الفراج "أحب كل الأندية، لكن الاتحاد عِشرة عُمر".

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المغردون انقسموا بين مؤيد لحديث الفراج ومؤكد لعلاقته القوية مع العميد، وبين معارض وساخر من حديثه ومشدد لأن عشقه الوحيد هو اللون الأزرق تعبيرًا عن تشجيعه للهلال.

يُشار إلى أن الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الحزم في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

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