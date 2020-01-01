أخبار برشلونة: غضب كبير من سيتيين وخطة للتخلص من كوتينيو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 19 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 19 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 19 يوليو 2020:

برشلونة يقترح صفقة تبادلية على آرسنال للتخلص من كوتينيو

ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن برشلونة عرض على آرسنال صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي الجاري قد تحل من مشاكل الطرفين.

"فوت ميركاتو" هذه المرة أوضحت أن النادي الكتالوني يعرض كوتينيو في صفقة تبادلية من أجل الحصول على ماتيو جيندوزي الذي خرج من حسابات ميكيل أرتيتا مؤخراً.

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بلان يدخل دائرة الترشيحات في برشلونة

أشارت أنباء في كتالونيا إلى دخول الفرنسي لوران بلان دائرة الترشيحات لتولي تدريب برشلونة الموسم المقبل خلفاً للمدير الفني الحالي كيكي سيتيين في حالة إقالته.

وذكرت "موندو" أن بلان تم عرضه على إدارة الكتلان لتولي المهمة الموسم المقبل من قبل جورج مينديش، وكيله الجديد، والذي يرتبط بعلاقة قوية مع البلوجرانا، كما تم عرض الأمر على فالنسيا كذلك.

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كلويفرت بديلاً لسيتيين

يتطلع لاعبو برشلونة إلى عودة باتريك كلويفرت إلى كامب نو ليحل محل كيكي سيتيين، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

هناك غضب كبير في غرفة ملابس البرسا من سيتيين بعد خسارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وهناك اتجاه للهولندي نظرًا لمعرفته بتفاصيل النادي الذي لعب له من قبل.

آرسنال قريب من جويلسون فيرنانديس

بحسب سبورت فإن آرسنال يقترب من توقيع مهاجم سبورتينج لشبونة جويلسون فيرنانديس.

يحظى اللاعب باهتمام برشلونة ويوفنتوس ، ومع ذلك، يُعتقد أن الجانرز يتصدر السباق عليه، حيث عرض عليه عقدًا جديدًا في سبورتينج سيرفع قيمة الشرط الجزائي إلى 90 مليون يورو.

برشلونة لا ينوي التحرك إلى تشافي

أشارت موندو ديبورتيفو إلى أن برشلونة لن يتحرك للتفاوض مع تشافي ليحل محل كيكي سيتيين في المستقبل القريب.

ارتبط لاعب خط الوسط الأسطوري منذ فترة طويلة بالعودة للكامب نو كمدرب، لكن يبدو أن الأجواء المضطربة في النادي تستبعد عودته من قطر.

رسميًا .. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويخطف نجم فاييكانو الشاب

أعلن نادي برشلونة عن نجاحه بشكل رسمي في الحصول على خدمات اللاعب الشاب فابيان لوزي، نجم رايو فاييكانو.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن اللاعب سيستمر في صفوفه حتى 2023 وسيتواجد مع فريق الشباب.