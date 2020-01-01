بلان يدخل دائرة الترشيحات في برشلونة

من يدرب برشلونة الموسم المقبل؟

أشارت أنباء في كتالونيا إلى دخول الفرنسي لوران بلان دائرة الترشيحات لتولي تدريب برشلونة الموسم المقبل خلفاً للمدير الفني الحالي كيكي سيتيين في حالة إقالته.

وضعية سيتيين في النادي الكتالوني ليست مستقرة، الأمر الذي اعترف به هو شخصياً بعد خسارة الفريق لقب الليجا والأداء الباهت الذي قدمه منذ توليه المهمة.

وذكرت "موندو" أن بلان تم عرضه على إدارة برشلونة لتولي المهمة الموسم المقبل من قبل جورجي مينديش، وكيله الجديد، والذي يرتبط بعلاقة قوية مع البلوجرانا، كما تم عرض الأمر على فالنسيا كذلك.

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وسوق مينديش وكيله كونه سبق وعمل في أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان، وتولى تدريب المنتخب الفرنسي، ولكن الشكوك تدور حول عدم توليه أي منصب منذ 2016.

الصحيفة أشارت إلى أن إدارة برشلونة فكرت في مرشح وحيد حال قررت إقالة سيتيين وهو جارسيا بيميينتا، مدرب الفريق الرديف، وفي تلك الحالة سيتم تصعيده.

واستبعدت الإدارة فرضية تعيين جوردي كرويف رغم علاقته القوية مع الإدارة بسبب مشاكله مع الاتحاد الإكوادوري أثناء فترته في تدريب المنتخب اللاتيني.

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ويتبقى لبرشلونة جولة وحيدة لحساب الليجا، ثم يتفرغ لمنافسات دوري أبطال أوروبا ومقابلة نابولي لحساب إياب دور الستة عشر من البطولة القارية.