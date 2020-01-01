برشلونة يقترح صفقة تبادلية على آرسنال للتخلص من كوتينيو

صفقة تفيد الطرفين

ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن برشلونة عرض على آرسنال صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي الجاري قد تحل من مشاكل الطرفين.

الأيام الماضية دار حديث عن عرض برشلونة لاعبه غير المرغوب به فيليبي كوتينيو على كلاً من آرسنال ونيوكاسل في محاولة جديدة للتخلص من البرازيلي.

"فوت ميركاتو" هذه المرة أوضحت أن النادي الكتالوني يعرض كوتينيو في صفقة تبادلية من أجل الحصول على ماتيو جيندوزي الذي خرج من حسابات ميكيل أرتيتا مؤخراً.

المزيد من الفرق

ومنذ طرده في لقاء برايتون ورفضه الاعتذار عن تصرفاته، خرج جيندوزي تماماً من حسابات المدفعجية، ويدور الحديث عن رحيل وشيك هذا الصيف.

وجذب متوسط الميدان الفرنسي الشاب أنظار عدة أندية حول أوروبا، ولكن تم ربطه ببرشلونة لتعويض رحيل أرتور ميلو إلى صفوف يوفنتوس بالتبادل مع ميراليم بيانيتش.

التقرير أفاد أن الأمر بيد اللاعب الشاب لاختيار وجهته المقبلة في ظل اتجاه آرسنال للتخلص من جيندوزي الذي ضمه مقابل تسعة ملايين يورو من لوريان قبل قرابة عامين.

وفاز آرسنال على مانشستر سيتي السبت وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يواجه برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيش مساء الأحد في ختام الدوري الإسباني.