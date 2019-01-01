زميل صلاح السابق: لم أتوقع نجاحه وتم تهديده حتى لا يصوم

مارسيلو دياز نجم تشيلي وبازل السابق يؤكد أنه لم يتوقع كل ذلك النجاح لزميله في الفريق السويسري محمد صلاح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مارسيلو دياز لاعب فريق بازل السابق أن علاقته بالنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي مميزة للغاية منذ انضمامها لصفوف الفريق السويسري معًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب للصحافة التشيلية وأكد خلالها أنه لم يتوقع أبدًا أن يصل محمد صلاح لما وصل له مؤخرًا.

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المجموعة الأولى والتعاقد مع:

🇫🇷 مبابي

🇧🇪هازارد



المجموعة الثانية والتعاقد مع:

🇪🇬 صلاح

🇸🇳 ماني

🇫🇷 بوجبا

🇷🇸 يوفيتش



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وقال دياز: "علاقتي بمحمد صلاح كانت جيدة بشكل كبير، لقد انضممنا لصفوف فريق بازل معًا في عام 2012، وكان ذلك سببًا في قوة علاقتنا".

وأضاف: "لقد كنت أعلم أنه يملك الكثير من المهارات العظيمة في كرة القدم لكنني لم أتوقع أن يصبح ذلك اللاعب الذي هو عليه اليوم".

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وأكمل: "مرة عندما كنا في بازل هدده المدير الفني بعدم اشراكه في المباريات لو لم يشرب المياه ويأكل، وكان يصوم في ذلك الوقت".

جدير بالذكر أن الثنائي لعبا معًا لمدة موسم ونصف في صفوف نادي بازل قبل أن يرحل النجم المصري لتشيلسي في يناير 2014.