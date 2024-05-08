"عندما تصلح النساء ما أفسده الرجال في كرة القدم" .. النصر مثل برشلونة و"بعبع" ريال مدريد!

معاناة كبيرة يعيشها النصر وبرشلونة..

SHAHID

"ما يفسده الرجال تصلحه النساء".. نعم؛ هذا هو واقع العديد من الأندية العملاقة، في السنوات القليلة الماضية، وخاصة خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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كثير من الأندية ذات التاريخ الكبير في عالم الساحرة المستديرة، شهدت تراجعًا في النتائج، على مستوى فرق الرجال؛ في الوقت الذي تحقق فيه السيدات، الإنجاز تلو الآخر.

ظهر ذلك بوضوح مع نادي النصر، في المملكة العربية السعودية، ومع العملاق الإسباني برشلونة، على المستوى الأوروبي والعالمي.

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رجال النصر وبرشلونة وغيرهما الكثير، يحققون نتائج متواضعة، في السنوات القليلة الماضية؛ وسط سيطرة من المنافسين التقليديين، أمثال الهلال وريال مدريد.

وبعد كل صدمة للرجال في هذه الأندية؛ تقوم فرق السيدات بإصلاح الأمور، وإسعاد الجماهير - ولو بعض الشيء -، من خلال اعتلاء منصات التتوّيجات.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز الأندية التي تراجعت على مستوى الرجال؛ ولكنها تحقق الإنجازات والألقاب، في فئة السيدات..