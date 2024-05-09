خوسيلو .. رحلة رجل المليون ونصف من البحث عن رابط لمشاهدة ريال مدريد إلى بطل الرواية

بطل ليلة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

تخرج علينا كرة القدم يوميًا بقصص غريبة تتضمن تفاصيل عجيبة، لكن بعض تلك القصص تتحول إلى أساطير تُروى من جيل إلى جيل وتحمل الكثير من العاطفة والجنون والإثارة واللامنطق أحيانًا، تحمل الكثير من معاني الدنيا المختلفة وتتضمن دروسًا للجميع تصلح لحياتهم وليس فقط للاعبي كرة القدم .. إحدى تلك القصص قصة خوسيلو .. المهاجم صاحب المليون ونصف يورو!

بدأت تلك القصة في السنوات الأولى من القرن الجاري، حين انضم الفتى المولود في شتوتجارت الألمانية إلى فريق الشباب في سلتا فيجو، ومن ثم لاحظته عيون المدرب رامون مارتينيز والذي ضمه إلى ريال مدريد كاستيا عام 2009.

بعد عام ونصف من اللعب معارًا مع الفريق الثاني في سلتا فيجو، عاد خوسيلو إلى ريال مدريد كاستيا وتألق بشكل ملفت معهم حتى بات جاهزًا للعب مع الفريق الأول، وبالطبع لم تكن الـ12 دقيقة التي لعبها مع الفريق الأول خلال موسم 2011-2012 كافية له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حسم خوسيلو رأيه بالرحيل عن العاصمة الإسبانية وقبول العرض القادم من هوفنهايم الألماني، والذي وصلت قيمته إلى 6 ملايين يورو، خاصة مع خسارته منافسة الصعود إلى الفريق الأول مع زميله في كاستيا، ألفارو موراتا، وقد قال اللاعب عن ذلك القرار لصحيفة ماركا عام 2017 "«كنت أول من يريد مغادرة كاستيا، كنت مقتنعًا أنني وصلت لمستوى جيد يؤهلني للعب مع الفريق الأول في الموسم التالي. ذهبت حيثما أردت أن أذهب، وأحيانًا تسير الأمور على ما يرام، وأحيانا تسير الأمور بشكل سيئ".

لم تسر الأمور جيدًا مع الشاب صاحب الـ22 عامًا، وخاض رحلة طويلة من التنقل من نادٍ إلى آخر، بدأت من هوفنهايم وتضمنت إنتراخت فرانكفورت وهانوفر وستوك سيتي وديبورتيفو لاكرونيا ونيوكاسل وألافيش وانتهت في إسبانيول في يوليو 2022.

لم تكن رحلة سهلة ولم تحمل دومًا النجاح في طياتها، عانى خوسيلو كثيرًا من حزم الحقائب وركوب الطائرات والانتقال من مدينة إلى أخرى ومن فريق إلى آخر، غادر نقطة الصفر كثيرًا وعاد لها أكثر، كان يُغادر المربع الأول ومن ثم يعود له في إحباط غريب، لكن هل نال الإحباط منه؟ أبدًا! كان حلمه الأبدي هو العودة إلى ريال مدريد ولعب دورًا في نجاحاته الكبيرة.

ثبت خوسيلو أقدامه مع إسبانيول، سجل 16 هدفًا في الدوري الإسباني وهدفًا آخر في كأس الملك، وبجانب الأهداف الـ14 مع ألافيش في الموسم السابق، اقتنع ريال مدريد بإعادته لدعم دكة البدلاء، خاصة أنه لن يُحدث أي ضوضاء ولن يُكلف الكثير، فقد ضمه بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا مقابل مليون ونصف يورو فقط.

حقق خوسيلو حلمه وعاد إلى ريال مدريد، صحيح أنه عاد ليكون مهاجمًا بديلًا، وصحيح أنه فعل ذلك في عامه الـ33، لكنه على الأقل توج رحلته الطويلة والشاقة تلك بالإنجاز الذي سعى له منذ البداية .. العودة إلى مدريد وارتداء قميص الفريق الملكي.

لم يظن أكثر المتفائلين بعودة خوسيلو أن نصل نحو نهاية الموسم الجاري ويكون في رصيد اللاعب 16 هدفًا! رابع هدافي الريال بفارق هدف واحد فقط عن رودريجو صاحب المركز الثالث! لكن هل توقفت الأسطورة هنا؟

تلك القصة كانت ستكون عادية لولا ليلة مساء أمس في سانتياجو بيرنابيو .. هنا تحولت إلى أسطورة ستظل خالدة وتُردد في سهرات عشاق ريال مدريد حين يتذكرون موسم 2023-2024 وما حدث أمام بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كاد الفريق أن يخرج ويُودع محبوبته القارية، لكن خوسيلو انتفض بشراسة وانتزع حلمه من بين الجميع وسجل هدفي الريمونتادا في الوقت القاتل، وبعد دخوله أرض الملعب عند الدقيقة الـ81، ليقود ريال مدريد إلى النهائي في ويمبلي.

ولأن القصص الأسطورية لابد وأن تلمس العاطفة، فقد أضاف خوسيلو تلك اللمسة العاطفية على قصته، إذ بالعودة إلى أسراره وتغريداته نجده طلب "رابط" لمشاهدة إحدى مباريات ريال مدريد عام 2012، ونراه بعد 10 سنوات يتواجد في باريس لتشجيع النادي الإسباني خلال نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ... عامان فقط كانا كافيين لتحويله من مشاهد في المدرجات إلى بطل الرواية على أرض الملعب!

تُرى هل تكتمل القصة الملحمية ويُسجل خوسيلو في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ قد يحدث وربما لا يحدث لكن الأكيد أن جميع عشاق الملكي يُريدونه أن يحدث لأن صاحب الـ34 عامًا يستحق ذلك المشهد الختامي العظيم .. ليس ختامًا لموسم قلب فيه الموازيين لصالحه بل ختامًا لرحلة طويلة وصعبة ومليئة بالمطبات والعقبات وكذلك بالدروس والعبر والأهم بالعشق والانتماء للقميص الأبيض.