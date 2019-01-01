تشيلسي يؤكد رسميًا تعرض لاعبه للعنصرية في كييف

نادي تشيلسي الإنجليزي يصدر بيانًا بشأن تعرض أحد نجومه لحادثة عنصرية في كييف بعد مواجهة فريق دينامو في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعرض أحد نجومه لواقعة عنصرية في مواجهة فريق دينامو كييف خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الاوروبي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي وأكد من خلاله على استعداده التام لتقديم أي مساعدة للاتحاد الأوروبي في تحقيقه بتلك الواقعة.

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وكتب النادي في بيانه: "يمكننا أن نؤكد الأخبار المتداولة حول تعرض أحد لاعبي الفريق لإعتداء عنصري خلال الدقائق الأخيرة من لقاءنا أمام فريق دينامو كييف".

وأضاف: "التعدي جاء من مجموعة صغيرة من جماهير فريق دينامو، نحن ندين ذلك التصرف بكل صدق، ولا نحب أن نراها في ملاعب كرة القدم".

وأكمل: "الواقعة تم تبليغ حكم المباراة بها في نهايتها، كما أبلغنا سكرتير النادي ورئيسه بعد المباراة مباشرة، ونتوقع أن يفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا شاملًا في ذلك الأمر، ونؤكد على استعدادنا الكامل للتعاون".

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جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق فوزًا كبيرًا على كييف بخمسة أهداف نظيفة وصعد لدور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي.