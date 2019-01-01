تشيلسي يحقق رقمًا سلبيًا جديدًا مع ساري!

الفريق اللندني يحقق نتائج كارثية خارج أرضه

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط فريق تشيلسي بالهزيمة السابعة له في البريميرليج هذا الموسم أمام مضيفه إيفرتون بثنائية مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من البريميرليج.

خسارة البلوز أدت إلى تراجعه للمركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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كما تعد هذه هي الخسارة العاشرة لتشيلسي هذا الموسم مع المدرب ماوريسيو ساري في مختلف المسابقات.

تشيلسي حقق ثاني أسوأ نتائج لفريق خارج أرضه في البريميرليج منذ بداية عام 2019، حيث تلقى الهزيمة في أربع مباريات وفاز في مباراة وحيدة ولم يتعادل في أي مباراة، ليصبح ثاني أكثر فريق يتلقى الهزيمة خارج أرضه في البريميرليج منذ مطلع العام الجاري بعد جاره فولهام.

يذكر أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري يخوض موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج خلفًا لمواطنه أنتونيو كونتي.