أخبار الهلال اليوم | كواليس من لجنة الحكام تُكذب بيان ورئيس الشباب، وموقف سالم الدوسري من خليجي 26

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 ديسمبر 2024.
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"حكم الفيديو لم يعترض ووافق على الطرد" .. كواليس جديدة تُكذب بيان الشباب بشأن حكام مواجهة الهلال
المباراة مازالت تثير الجدل
بعد زيارات لجنة المنشطات "المفاجئة" .. نجم جديد ينتظر قرارًا بالإيقاف في دوري روشن السعودي
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على طريقة الأولمبياد .. الاتحاد السعودي يقترح نظامًا جديدًا لإنهاء أزمة الأجانب!
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"أين الخطأ؟" .. نائب رئيس الشباب يكشف حوارًا صادمًا بين الحكم وغرفة الفار في ديربي الهلال
بعد إقرار لجنة الحكام بخطأ التركي زكي ميلير في ديربي الشباب والهلال..
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تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة...
بعد الكشف عن مدة برنامجه العلاجي "الصادمة" .. الضبابية تُحيط بموقف سالم الدوسري من خليجي 26
ضربة قوية للمنتخب السعودي
"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24
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"لجنة الحكام اعترفت بأخطاء ديربي الهلال" .. الشباب يؤكد تعرضه للظلم في بيان رسمي
أحداث مباراة الشباب والهلال شهدت الكثير من الجدل التحكيمي..
"الرئيس الوحيد الذي يفعل ذلك" .. تصرف فهد بن نافل يثير الشكوك حول مجاملته في مباراة الهلال والرائد
ماذا فعل فهد بن نافل؟