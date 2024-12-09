"حكم الفيديو لم يعترض ووافق على الطرد" .. كواليس جديدة تُكذب بيان الشباب بشأن حكام مواجهة الهلال

المباراة مازالت تثير الجدل

يبدو أن أصداء مباراة الهلال والشباب في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي التي انتهت بفوز الأول 2-1 لن تتوقف، إذ مازال الجدل يُثار حول قرارات الحكم التركي خليل ميلر وخاصة طرد مدافع الليوث نادر الشراري.

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نادي الشباب كان قد أصدر بيانًا رسميًا يوم أمس اكد خلاله إقرار لجنة الحكام، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بوجود أخطاء تحكيمية أثرت على سير مباراة الديربي أمام الهلال، وقد أوضح محمد الناصر رئيس النادي عبر برنامج "برا 18"، بأن حكم الفيديو - في لقطة نادر الشراري - سأل حكم الساحة "أين الخطأ؟"، أي أنه لم يرّ ارتكاب أي مخالفة في تلك الواقعة، إلا أن الحكم ميلير أصرّ على موقفه وقام بتوجيه بطاقة حمراء مباشرة للاعب الشباب، ليكتفي الفار بقول "حسنًا".

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لقطة الطرد أثارت غضب الشبابيين كون الخطأ المحتسب أسفر عن هدف الحسم للهلال، ولذا يرون أنها أدت بشكل مباشر إلى خسارتهم المباراة وهو ما أدخل اللاعبين، حسب الناصر، في حالة إحباط كبيرة عقب اللقاء.

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صحيفة الجزيرة السعودية نشرت كواليس جديدة عن اللقاء وخاصة قرار الطرد، كذبت من خلالها بيان الشباب وحديث رئيسه حول رفض حكم الـVAR القرار، إذ أكدت أن جملة "أين الخطأ؟" كانت قبل أن يُراجع اللقطة عبر الفيديو، لكنه بعد مشاهدتها أقر بصحة القرار واتفق عليه مع حكم الساحة.

إذ كتبت عبر منصة إكس نقلًا عن مصادرها الخاصة "مندوب نادي الشباب استمع للمحادثة بين حكم الساحة وحكم الفار في مباراة الهلال الشباب والتي جاء فيها توافق مابين حكم الساحة وحكم الفار "فاول وطرد نادر الشراري صحيح" بينما وردت جملة "وين الخطأ" قبل أن يرى حكم الفار الحالة في تقنية الفار وحينما شاهدها وافق على صحة قرار حكم الساحة".

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يُشار إلى أن الشباب يحتل المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر، بعد خسارته أمام الهلال بنتيجة (1-2)، وتعادله مع الفتح (2-2) في آخر جولتين قبل فترة التوقف.