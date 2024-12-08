"أين الخطأ؟" .. نائب رئيس الشباب يكشف حوارًا صادمًا بين الحكم وغرفة الفار في ديربي الهلال

بعد إقرار لجنة الحكام بخطأ التركي زكي ميلير في ديربي الشباب والهلال..

كشف محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب، عن حوار صادم جرى بين حكم الساحة، التركي خليل ميلير، وغرفة الفيديو، أثناء لقطة طرد نادر الشراري، لاعب الفريق، في مباراة الديربي أمام الهلال، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت خسارة الشباب بنتيجة (1-2).

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وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا، كشف خلالها عن إقرار لجنة الحكام، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بوجود أخطاء تحكيمية أثرت على سير مباراة الديربي أمام الهلال، علمًا بأن لقطة طرد نادر الشراري كانت الأبرز، بداعي إعاقته للاعب سالم الدوسري، قبل أن يتم احتساب خطأ سجل منه الصربي سيرجي سافيتش، هدف الفوز في المباراة.

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وأوضح الناصر، عبر برنامج "برا 18"، بأن حكم الفيديو - في لقطة نادر الشراري - سأل حكم الساحة "أين الخطأ؟"، أي أنه لم يرّ ارتكاب أي مخالفة في تلك الواقعة، إلا أن الحكم ميلير أصرّ على موقفه وقام بتوجيه بطاقة حمراء مباشرة للاعب الشباب، ليكتفي الفار بقول "حسنًا".

وأضاف الناصر "تبرير لجنة الحكام لا يفيد النادي، ولكن أردنا بالبيان تسجيل موقف، الشباب خسر 3 نقاط أثرت على الجو العام في النادي، وفريقنا ليس مخصّصًا ولا يملك ذات الرفاهية التي تملكها أندية الشركات، ومثل هذه التفاصيل تؤثر على سير المنافسة، هذا ما قلته لرئيس اللجنة، بأني أريد حقوقي داخل الملعب، والاعتراف بالأخطاء التحكيمية ليس لها فائدة".

وتابع "ليس معقولًا أن أسعى للعمل الفني والتكتيكي، والتحضير النفسي للاعبين، ويضيع كل ذلك بصافرة حكم، وتحدثت مع رئيس لجنة الحكام، ليلة مباراة الاتحاد والنصر، والتي شهدت طاقمًا أرجنتينيًا، هل ديربي الشباب والهلال لا يستحق حكامًا ذوي جودة عالية؟ خاصة وأن الشباب كان في المركز الثالث، فيجيبني أنه أحيانًا لا يستطيع استقطاب حكام أوروبيين بسبب ضغط روزنامة المباريات هناك، إذا لم تستطع جلب حكام أجانب جيدين، فلا تستعن بالأجانب".

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واستطرد الناصر "رئيس لجنة الحكام أخبرني بأن الحكم ضمن أفضل 10 حكام على مستوى العالم، ولكنه أخطأ، واستعرضنا له الأحاديث الإعلامية التركية التي وصفت الحكم إن أداءه كان كارثيًا في مباراة الشباب والهلال، ما هي المعايير التي تم البناء عليها لكي يجلب الحكم التركي، اليوم نتكلم عن المشروع الرياضي ونجوم العالم الذين يتواجدون في الدوري السعودي، وهذه الأخطاء تؤثر على سير المباريات".

ونوّه الناصر بأن هذا الخطأ التحكيمي أثر على معنويات لاعبي الشباب وساهم في تراجع مستواهم أمام الهلال، مضيفًا "جلسنا يومين بعد المباراة، من أجل إخراج اللاعبين بعد هبوط الأداء الذي حدث في المباراة، خاصة بعد أن تقدم كل شيء وتسلب منك المباراة بخطأ، قضيتنا اليوم ليست الهلال، ولكننا أيضًا تعرضنا لأخطاء تحكيمية في مباراة الفتح، إلى متى ذلك؟".

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ويحتل الشباب المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر، بعد خسارته أمام الهلال بنتيجة (1-2)، وتعادله مع الفتح (2-2) في آخر جولتين قبل فترة التوقف.