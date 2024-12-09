الفيديو الذي فجر جدلًا كبيرًا .. حكم مباراة الهلال والرائد يكشف سر حديث فهد بن نافل معه عقب اللقاء

سر التصرف الذي فتح النار على الهلال ورئيسه

كشف حكم مباراة الهلال والرائد الأخيرة في دوري روشن السعودي خلال تقريره عما دار بينه وبين فهد بن نافل رئيس النادي العاصمي عقب المباراة، وذلك حسبما أفادت صحيفة الجزيرة السعودية.

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الهلال انتزع فوزًا شاقًا على ضيفه الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث وقّع المدافع علي البليهي على هدف الفوز في الدقيقة 90+14، ليقود فريقه للانتصار في مباراة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، ليحافظ الأزرق على وصافة الترتيب، وفارق النقطتين عن الاتحاد المتصدر بـ36 نقطة، بعد وصول حامل اللقب إلى النقطة الـ34.

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وتداول الجمهور السعودي مقطع فيديو عبر منصة إكس يُظهر بن نافل وهو يتحدث مع حكم الساحة والحكم المساعد عقب المباراة، وقد فجر هذا الفيديو جدلًا واسعًا حول أحقية الرئيس في فعل ذلك وحول ما الذي قاله للحكم.

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الجزيرة أوضحت أن حكم الساحة ذكر في تقريره ذلك الموقف من الرئيس الهلالي، مشيرًا إلى أنه كان يسأله عن سبب عدم العودة إلى تقنية الفيديو في لقطة إصابة سالم الدوسري.

الدوسري كان قد تعرض لإصابة قاسية في وجهه وغادر الملعب، وقد أكدت الفحوصات الطبية فيما بعد حاجته لارتداء قناع خاص في التدريبات وأن مدة تعافيه الكاملة قد تصل إلى 6 أسابيع.

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وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي لمدة شهر، في ظل مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، والتي تستضيفها دولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل.