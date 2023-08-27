أخبار الهلال اليوم | هجوم باريسي ضد نيمار .. وموقف عبد الإله المالكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ27 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ27 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الأمر أصبح رسميًا .. تطور ملفت في مستقبل ميشايل مع الهلال

كشف الصحفي رودي جاليتي عن تطور ملفت في مستقبل ميشايل مع فريقه الهلال، والذي يُحاط بالكثير من الغموض حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | ظهور نيمار وأنباء سارة في مران الهلال

شهد مران الهلال، اليوم بعض الأنباء السارة، لجمهور الموج الأزرق في الفترة القادمة، وزين الوافد الجديد نيمار، الذي شارك في جزء من التدريبات. "اقرأ التفاصيل"

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"أخيرًا تخلصنا من وقح" .. جمهور باريس يهاجم نيمار بعد الرحيل للهلال!

هاجم جمهور باريس سان جيرمان، المتواجد في ملعب مباراة الفريق أمام لانس، لاعب الفريق السابق، نيمار والذي انتقل إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال. "اقرأ التفاصيل"

شرط العويس ينهي المفاوضات فورًا .. الاتحاد يرفض ويلجأ للحل الثاني

بينما كان يمني محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، بالهروب من مقاعد بدلاء الزعيم، متجهًا نحو كبير آخر في المملكة وهو الاتحاد إلا أن الأخير قرر إنهاء المفاوضات معه! "اقرأ التفاصيل"

الهلال وتمبكتي يسقطان عرش رئيس الشباب .. حل مجلس إدارة خالد الثنيان رسميًا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الأحد، رسميًا حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان، بعد شهر تقريبًا من فوزه في الانتخابات. "اقرأ التفاصيل"

بعد سبه ونعته بـ"الوقح" .. أول رد فعل من نيمار على هجوم جمهور باريس

لم تنته حالة الشد والجذب بين جمهور باريس سان جيرمان الفرنسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا برحيله عن النادي والانضمام إلى صفوف الهلال السعودي، إذ لا يزال الأول تحديدًا يحمل الكثير من الكراهية للاعب. "اقرأ التفاصيل"

"هل أنت من مواليد لندن؟" .. أبو تريكة يواصل هجومه على تشيلسي ويقارن الوضع بالسعودية!

واصل النجم المصري محمد أبو تريكة هجومه على تشيلسي الإنجليزي، وقارن الوضع بينه وبين دوري روشن السعودي الذي قام بإجراء تعاقدات ضخمة خلال صيف 2023. "اقرأ التفاصيل"

سيرحل عن الهلال؟ الكشف عن مصير عبد الإله المالكي!

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عن أن عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال، قد يرحل عن صفوف الزعيم، بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي. "اقرأ التفاصيل"

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