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سيرحل عن الهلال؟ الكشف عن مصير عبد الإله المالكي!

أحمد رفعت
Abdulelah Al-MalkiGoal AR
الهلالعبد الله المالكيانتقالاتدوري روشن السعودي

تعرف على موقف الهلال من رحيل المالكي

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انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عن أن عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال، قد يرحل عن صفوف الزعيم، بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي.

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وكان المالكي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي، قبل أن يعود من الإصابة ويشارك في كأس العالم قطر 2022، ولكن بعد عودته من المشاركة في المونديال تعرض لنفس الإصابة.

وكشف مصدر داخل نادي الهلال لصحيفة "الجزيرة" عن أن ما تردد بشأن الاستغناء عن المالكي خلال الفترة الحالية غير صحيح، وأن اللاعب مستمر مع الزعيم دون أي مشكلة.

المباراة التالية

وأضافت الصحيفة أن المالكي هو أحد أهم عناصر الفريق، وبعد جاهزيته سيكون جاهزًا للمشاركة بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

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ويضم الهلال في مركز خط الوسط مجموعة مميزة من اللاعبين، على رأسهم البرتغالي روبن نيفيش والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى محمد كنو وسلمان الفرج وغيرهما.

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177736 الأصوات

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