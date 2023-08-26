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فيديو | ظهور نيمار وأنباء سارة في مران الهلال

بلال محمد
NEYMAR Getty Images
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أنباء سارة في مران الهلال...

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شهد مران الهلال، اليوم بعض الأنباء السارة، لجمهور الموج الأزرق في الفترة القادمة، وزين الوافد الجديد نيمار، الذي شارك في جزء من التدريبات.

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ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق، مساء يوم الإثنين القادم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

واستقبل لاعبو الهلال اليوم، الثنائي حسان تمبكتي، ونيمار، قبل انطلاق المران، وشارك نيمار في جزء بسيط من التدريبات، بينما يستعد تمبكتي مع الزعيم لمواجهة الاتفاق.

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واستمرت الأنباء السارة بالنسبة لجمهور الهلال، إذ ظهر المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، في جزء من التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أسابيع وأبعدته عن الملاعب منذ ذلك الحين.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والأهلي أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 87936كريم بنزيما
  • 9156خاليدو كوليبالي
  • 16295روبرتو فيرمينو
  • 7291نجولو كانتي
  • 17785مارسيلو بروزوفيتش
  • 36697صفقة أخرى
175160 الأصوات

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