الهلال وتمبكتي يسقطان عرش رئيس الشباب .. حل مجلس إدارة خالد الثنيان رسميًا

شهر وثلاثة أيام فقط مكث خلالها الثنيان رئيسًا للشباب..

SHAHID

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الأحد، رسميًا حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان، بعد شهر تقريبًا من فوزه في الانتخابات.

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الثنيان فاز بمقعد خلافه خالد البلطان متفوقًا في الانتخابات، التي أجريت في يوليو الماضي، على منافسه محمد المنجم، إذ حصد 7841 صوتًا من أعضاء الجمعية العمومية.

لكن الوزارة قررت حل المجلس بالكامل بعد استقالة أربعة من أعضاء مجلس الإدارة، ليتم تكليف خليفة الهويشان بتسيير شؤون النادي، لحين عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية وانتخابات جديدة، على أن يُفتح باب الترشح لها في العاشر من سبتمبر المقبل.

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وتأتي استقالة أعضاء المجلس، اعتراضًا على إتمام الثنيان انتقال مدافع الفريق حسان تمبكتي، لنادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، دون موافقة غالبيتهم.

وتحقق وزارة الرياضة ولجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا في قانونية الصفقة، في ظل توقيع الثنيان العقود، دون تكليف رسمي من مجلس الإدارة، إذ أن المخول بهذه المهمة بحسم اللوائح هو الرئيس التنفيذي وليس رئيس النادي.

SHAHID