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بعد سبه ونعته بـ"الوقح" .. أول رد فعل من نيمار على هجوم جمهور باريس

زهيرة عادل
Neymar - PSG FansGOAL AR
نيمارباريس سان جيرمانالهلالدوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1

كيف رد محترف الهلال الجديد على هجوم الجمهور الفرنسي؟

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لم تنته حالة الشد والجذب بين جمهور باريس سان جيرمان الفرنسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا برحيله عن النادي والانضمام إلى صفوف الهلال السعودي، إذ لا يزال الأول تحديدًا يحمل الكثير من الكراهية للاعب.

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البرازيلي انضم خلال الأسابيع الماضية للزعيم السعودي لمدة موسمين، في صفقة كلفت خزينة النادي 90 مليون يورو لصالح النادي الباريسي.

لكن بالأمس خلال مواجهة سان جيرمان للانس، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز، رفعت الجماهير لافتة كُتب عليها: "نيمار أخيرًا تخلصنا من الوقح".

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واليوم وفي أول رد فعل من البرازيلي تجاه سبه في فرنسا، لم يخرج بتصريحات معادية، إنما اكتفى بإلغاء متابعته لحساب باريس سان جيرمان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يذكر أن العلاقة متوترة بين الطرفين في ظل تصريحات نيمار في أكثر من مناسبة بامتعاضه من تصرفات جمهور النادي تجاهه، في ظل تعرضه للهجوم من قبلها، بسبب المستوى الفني، بجانب اتهامه بالهروب وادعاء الإصابة بالتزامن مع شهر مارس من كل عام، لحضور عيد ميلاد شقيقته.

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176738 الأصوات

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