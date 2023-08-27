شرط العويس ينهي المفاوضات فورًا .. الاتحاد يرفض ويلجأ للحل الثاني

حارس منتخب السعودية الأساسي طلبه مرفوض من الاتحاديين..

SHAHID

بينما كان يمني محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، بالهروب من مقاعد بدلاء الزعيم، متجهًا نحو كبير آخر في المملكة وهو الاتحاد إلا أن الأخير قرر إنهاء المفاوضات معه!

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صاحب الـ31 عامًا انضم للزعيم في يناير 2022م، قادمًا من الأهلي، لكن خلال تلك الفترة لم يشارك معه إلا في ثماني مباريات فقط في مختلف البطولات، إذ كان بديلًا للحارس الأساسي عبد الله المعيوف.

وفي ظل بحث العميد عن تدعيم حراسة مرماه، لجأ للهلال في ظل تعاقده خلال الصيف الجاري مع الحارس المغربي ياسين بونو، وحاجته للتخلص مع عقد العويس.

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لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن النادي الجداوي أنهى المفاوضات مع العويس على الفور بشكل مؤقت، بعدما أملى الأخير شروطه على المسؤولين والتي لم تعجبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حارس منتخب السعودية الأساسي طلب أن يكون الحارس الأساسي لعرين العميد، لكن إدارة النادي متمسكة بالبرازيلي مارسيلو جروهي، وتريد الأول كبديل له فقط، ليأتي ردها: "عقد لثلاث سنوات لكن دون شروط وإلا فلا!".

وأوضحت "الرياضية" أن النادي الجداوي لجأ لزميله المعيوف، وينتظر رد الهلال بشأنه، خاصةً وأن الأخير فقد مكانه الأساسي بالفعل في الزعيم مع وجود بونو.

SHAHID