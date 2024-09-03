أخبار الهلال اليوم | شبهة قانونية في صفقة متعب الحربي، وتطورات صادمة في علاج نيمار

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 سبتمبر 2024.
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فيديو | كشف العقل المدبر لصفقة الحربي .. الوليد بن طلال لا يتوقف عند اللاعبين! نقل مشجع من النصر إلى الهلال
الداعم الأكبر للهلال أعاد الفضل لأصحابه في صفقة نجم الشباب
الجمهور السعودي غير راضٍ عن الميركاتو
النجم البرازيلي مازال يُعالج من إصابته القاسية
تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
تدريباته التأهيلية بالأمس ليست مبشرة بالخير!
هلالي جديد في نيوم بعد سلمان الفرج..
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ثالث صفقات الزعيم الصيفية تمت بنجاح..
هل اتبع الشباب اللوائح خلال فترة التفاوض مع الهلال والنصر؟