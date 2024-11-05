أخبار الهلال اليوم | كلمات نيمار الأولى بعد الإصابة الجديدة، وحقيقة المفاوضات مع "ابن الاتحاد"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 نوفمبر 2024.

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الجميع في حالة ترقب عقب الحديث عن الصفقة المنتظرة يوم أمس

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اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الهلال ينافس بقوة على كافة الألقاب والبطولات..

نيمار أصبح بمثابة الأزمة داخل نادي الهلال..

المستشار التحكيمي المصري يرد على الاتهامات الموجهة له..

جورج جيسوس يحطم الأرقام القياسية مع الهلال..

GOAL

ماذا قال جورج جيسوس؟!..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

انتصار "معتاد" من نادي الهلال..

نزل بديلًا في الدقيقة 58 وخرج في الدقيقة 86!

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

السعودية تضغط للتعاقد مع فينيسيوس وصلاح..

حلقة حافلة بالأحداث المثيرة للثنائي